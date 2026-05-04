Αυτή είναι η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψε σήμερα (04/05) την εντός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2026/27, που θα… ντεμπουτάρει στο μεθαυριανό ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Την εντός έδρας φανέλα της σεζόν 2026/27, που είναι βασισμένη στα εικονικά χρώματα της δηλαδή το κόκκινο και το άσπρο, «αποκάλυψε» σήμερα (05/05) η Μπάγερν Μονάχου.

Οι βυσσινί λεπτές γραμμές αλλά και οι άσπρες λεπτομέρειες στα μανίκια, μαζί με τον άσπρο γιακά συνθέτουν την βάση της καινούργιας εμφάνισης που θα χρησιμοποιούν οι Βαυαροί στους αγώνες τους στην «Αλιάντς Αρένα» από τη νέα χρονιά.

Μάλιστα, ο λόγος που η Μποάγερν αποφάσισε να παρουσιάσει από τώρα και όχι στο τελευταίο εντός έδρας ματς της εκάστοτε σεζόν, ως είθισται, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι παίκτες του Βενσάν Κομπανί θα την χρησιμοποιήσουν άμεσα.

Ήτοι, από τη ρεβάνς της γερμανικής ομάδας με την Παρί Σεν Ζερμέν, μεθαύριο (06/05), για τα ημιτελικά του φετινού Champions League, μετά το μεταξύ τους 5-4 στο Παρίσι.

