Στην 5η θέση η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σπόρτινγκ

Την Πέμπτη θέση κατέλαβε η Εθνική μας ομάδα στο 59ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σπόρτιγκ, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες στην πόλη VETRALLA της Ιταλίας.

Η Εθνική μας ομάδα αποτελούμενη από τους Χαράλαμπο Χατζημιχαήλ 181/200 (21+25+23+23+22+23+21+23), Ιάσονα Τζιοβάνη 174/200 (20+25+23+21+22+22+20+21), Ηλία Ηλία 168/200 (20+24+20+19+21+21+23+20) και Ανδρέα Βασιλείου 167/200 (23+19+21+20+19+23+22+20), συγκέντρωσε συνολικά 690 επιτυχίες στους 800 δίσκους και κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, εξασφάλισε η οικοδέσποινα Ιταλία με 728 επιτυχίες. Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Γαλλία με μόλις δύο επιτυχίες λιγότερες, 726 και την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε η Ισπανία με 718 επιτυχίες στους 800 δίσκους.

Στη Γενική Κατάταξη (Κατηγορία OPEN), στην οποία συμμετείχαν πέραν των 550 Σκοπευτών από 33 Ευρωπαϊκές χώρες, την καλύτερη παρουσία από Κυπριακής πλευράς είχε ο Πέτρος Ιωάννου, ο οποίος ισοβάθμησε στη δέκατη θέση με άλλους τρείς Σκοπευτές με 184/200 (23+24+24+24+22+25+21+21). Ο Πέτρος Ιωάννου, έχει βραβευθεί καθώς περιλαμβάνεται στην πρώτη δεκαπεντάδα, όπως προβλέπεται στην προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ακολούθησε ο Χάρης Κωνσταντίνου, ο οποίος ισοβάθμησε στη 14η θέση με άλλους πέντε Σκοπευτές με μία επιτυχία λιγότερη 183/200 (25+24+23+22+23+23+21+22), ενώ ο Χαράλαμπος Χατζημιχαήλ, μέλος της Εθνικής μας ομάδας, ισοβάθμησε στην 22η θέση με άλλους δύο Σκοπευτές με 181/200 (21+25+23+23+22+23+21+23).

Το χρυσό μετάλλιο στη Γενική Κατάταξη, εξασφάλισε ο Βρετανός James Attwood έχοντας 4 επιτυχίες περισσότερες από τον Ούγγρο Tamas Jeri και το Γάλλο Matthieu Delmas, οι οποίοι ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση με 189/200. Έτσι η δεύτερη και τρίτη θέση κρίθηκε στη διαδικασία Μπαράζ.

Δεύτερος κατετάγη ο Ούγγρος Tamas Jeri, ο οποίος επικράτησε του Γάλλου Matthieu Delmas με 22 επιτυχίες έναντι 21. Ο Μαγιάρος Σκοπευτής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και ο Γάλλος το χάλκινο.

Στην Κατηγορία ΣΗΝΙΟΡΣ, την καλύτερη θέση από Κυπριακής πλευράς, τη 12η, κατέλαβε ο Παντελής Παντελίδης, ο οποίος είχε 172/200, ενώ στην Κατηγορία Βετεράνων την καλύτερη θέση από Κυπριακής πλευράς, εξασφάλισε ο Μίκης Φυλακτού, ο οποίος ισοβάθμησε στη 17η θέση με το Βρετανό Mark Pybus με 154/200.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν τα στελέχη της Εθνικής μας ομάδας για την κατάκτηση της 5ης θέσης στο ομαδικό, καθώς επίσης και όλους τους Κύπριους Σκοπευτές, οι οποίοι συμμετείχαν στο 59ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σπόρτιγκ στην Ιταλία.