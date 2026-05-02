Τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος Ένταξης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Αρκετά γκολ και ένα παιχνίδι κρίθηκε στα πέναλτι.
Έγιναν το Σάββατο, τα πρώτα παιχνίδι του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ. Να σημειωθεί πως σε αυτή την α΄ φάση οι αγώνες θα είναι μονοί και την Κυριακή (03/05), θα διεξαχθούν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις.
Στην επόμενη φάση, οι αγώνες θα είναι διπλοί.
Σάββατο 02.05.2026 / 16:00
ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού Λεμεσού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου 1-2
Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων 1-0
Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Λιοπετρίου 3-3 (3-4 στα πέναλτι)
Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας 1-3
Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Νέων Παρεκκλησιάς FC 2025 1-0
ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου 3-0
Π&Σ Ζακακίου – Μαζωτός FC 3-2
ΘΟΪ Πύργου - Ισχύς Λυθροδόντα 2-1
Κυριακή 03.05.2026 / 16:00
ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα (Στάδιο Απόλλων Λυμπιών)
Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών (Κοινοτικό Στάδιο Κοτσιάτη)
ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – ΑΤΕ / ΠΕΚ Παρεκκλησιάς (Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου)
Α.Σ. Δίας Στροβόλου – Α.Σ. Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου (Γήπεδο Αετού Λεμεσός)
ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας (Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών)
ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου (Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς)
Απόλλων Γερίου – Διγενής Ακρίτας Ύψωνα (Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά)
Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών (Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών)