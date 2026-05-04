Aυτός που ξεχώρισε και τα δεδομένα μετά την εγχείριση ενόψει της νέας χρονιάς

Ο τερματοφύλακας της Ένωσης, Παναγιώτης Παναγιώτου, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο χέρι για αφαίρεση πλατίνας την οποία είχε βάλει σε περσινή επέμβαση που υποβλήθηκε. Έκανε την επέμβαση τώρα, ώστε να είναι έτοιμος την νέα χρονιά.

Ο Κύπριος πορτιέρο έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Παραλιμνίου και την επόμενη περίοδο. Η νέα επιτροπή που ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα το έχει υπόψη και σύντομα θα διαφανεί κατά πόσο θα συνεχίσει και την νέα σεζόν με την βυσσινί φανέλα.

Να σημειωθεί πως από τους τερματοφύλακες που έπαιξαν φέτος στην Ένωση ο Παναγιώτου ήταν αυτός που ξεχώρισε. Μπορεί και αυτός να υπέθεσε σε κάποια λάθη όμως ο Παναγιώτου έδειξε πως σε μια καλύτερη Ένωση μπορεί να υπερασπιστεί την βυσσινί εστία.

Στα δύο παιχνίδια που απομένουν με Εθνικό και Κράσαβα οι διαθέσιμοι τερματοφύλακες είναι οι Λαζάρ και Αντεμπάγιο. Ήδη ο Λαζάρ ήταν αυτός που έπαιξε με την Ανόρθωση.