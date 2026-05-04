Υπογράφει άμεσα νέο συμβόλαιο με την Ίντερ ο Κίβου

Ανταμείβεται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο Ρουμάνος τεχνικός.

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κριστιάν Κίβου θ' ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση της Ιντερ για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από την Αγγλία και Γερμανία, μετά και την κατάκτηση του φετινού τίτλου στη Serie A.

Ο 45χρονος Ρουμάνος κόουτς ανέλαβε τους «νερατζούρι» το περασμένο καλοκαίρι στη θέση του Σιμόνε Ιντσάγκι, που αποχώρησε από το Μιλάνο για να καθήσει στον πάγκο της Αλ Χιλάλ και τους οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι' αυτό η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα δύο, στα τέσσερα εκατ. ευρώ. «Ο Κίβου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, μας έφερε φέτος το σκουντέτο και σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο», επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος και παλιά δόξα της ομάδας του Μιλάνου, Χαβιέρ Ζανέτι, με δηλώσεις του στο «Sportitalia».

