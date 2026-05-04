Μία... ανεπιθύμητη θέση για τρεις - Τα δεδομένα στον β΄ όμιλο

Οι τρεις σερί νίκες του Ακρίτα , σε συνάρτηση με την αδυναμία της Ομόνοιας Αραδίππου να πανηγυρίσει τρίποντο στα πλέι άουτ, δημιούργησαν ένα θρίλερ όσον αφορά την παραμονή στην Α΄ Κατηγορία. Ουσιαστικά η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά έχει... τάσεις αυτοκτονίας αφού μπήκε στη β΄ φάση ως πρωτοπόρος του β΄ ομίλους.

Η ομάδα της Χλώρακας κάνει αντεπίθεση με τον Γιάννο Οκκά στον πάγκο και έχει αποκτήσει δυναμική ενώ λίγο πιο πίσω, είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος επέστρεψε στις νίκες κόντρα στα «περιστέρια». Εντούτοις όμως, αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που βρίσκεται στη 12η θέση που οδηγεί στη Β΄ Κατηγορία.

Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε, τρεις ομάδες προσπαθούν να αποφύγουν τη μία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Με κομμένη την ανάσα και χωρίς προγνωστικά. Και λέμε μία, αφου ο Εθνικός Άχνας αναζητεί ένα... θαύμα και πολλούς συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να γλιτώσει. Αν και στο ποδόσφαιρο, όλα μπορούν να γίνουν, η ήττα στην Πάφο, πιθανόν να ήταν καταδικαστική.

Η 6η αγωνιστική που το κυρίως μενού είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο, περιλαμβάνει τα ματς: Ένωση-Εθνικός Άχνας (09/05, 18:00), Ομόνοια Αρ.-Ακρίτας (09/05, 18:00), ΑΕΛ-Ολυμπιακός (09/05, 18:00). Μία μέρα προηγουμένως θα παίξουν (19:00), η Ανόρθωση με την Ε.Ν. Ύψωνα σε ένα αδιάφορο ματς.

Το φινάλε δεν έχει προγραμματιστεί από την ΚΟΠ. Και η 7η και τελευταία στροφή, περιλαμβάνει τα ματς: Εθνικός Άχνας-Ομόνοια Αραδίππου, Ε.Ν.Ύψωνα-Ένωση, Ολυμπιακός-Ανόρθωση, Ακρίτας-ΑΕΛ. Τώρα, κατά πόσο θα έχει σημασία, θα φανεί από τα αποτελέσματα της προσεχούς αγωνιστικής.