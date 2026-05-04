ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία... ανεπιθύμητη θέση για τρεις - Τα δεδομένα στον β΄ όμιλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μία... ανεπιθύμητη θέση για τρεις - Τα δεδομένα στον β΄ όμιλο

Δύο στροφές πριν το φινάλε δεν μπορούν να γίνουν προγνωστικά.

Οι τρεις σερί νίκες του Ακρίτα , σε συνάρτηση με την αδυναμία της Ομόνοιας Αραδίππου να πανηγυρίσει τρίποντο στα πλέι άουτ, δημιούργησαν ένα θρίλερ όσον αφορά την παραμονή στην Α΄ Κατηγορία. Ουσιαστικά η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά έχει... τάσεις αυτοκτονίας αφού μπήκε στη β΄ φάση ως πρωτοπόρος του β΄ ομίλους.

Η ομάδα της Χλώρακας κάνει αντεπίθεση με τον Γιάννο Οκκά στον πάγκο και έχει αποκτήσει δυναμική ενώ λίγο πιο πίσω, είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος επέστρεψε στις νίκες κόντρα στα «περιστέρια». Εντούτοις όμως, αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που βρίσκεται στη 12η θέση που οδηγεί στη Β΄ Κατηγορία.

Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε, τρεις ομάδες προσπαθούν να αποφύγουν τη μία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Με κομμένη την ανάσα και χωρίς προγνωστικά. Και λέμε μία, αφου ο Εθνικός Άχνας αναζητεί ένα... θαύμα και πολλούς συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να γλιτώσει. Αν και στο ποδόσφαιρο, όλα μπορούν να γίνουν, η ήττα στην Πάφο, πιθανόν να ήταν καταδικαστική.

Η 6η αγωνιστική που το κυρίως μενού είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο, περιλαμβάνει τα ματς: Ένωση-Εθνικός Άχνας (09/05, 18:00), Ομόνοια Αρ.-Ακρίτας (09/05, 18:00), ΑΕΛ-Ολυμπιακός (09/05, 18:00). Μία μέρα προηγουμένως θα παίξουν (19:00), η Ανόρθωση με την Ε.Ν. Ύψωνα σε ένα αδιάφορο ματς.

Το φινάλε δεν έχει προγραμματιστεί από την ΚΟΠ. Και η 7η και τελευταία στροφή, περιλαμβάνει τα ματς: Εθνικός Άχνας-Ομόνοια Αραδίππου, Ε.Ν.Ύψωνα-Ένωση, Ολυμπιακός-Ανόρθωση, Ακρίτας-ΑΕΛ. Τώρα, κατά πόσο θα έχει σημασία, θα φανεί από τα αποτελέσματα της προσεχούς αγωνιστικής.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η έως τώρα παρουσία των φοιτητών μας στις ΗΠΑ

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στην 5η θέση η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σπόρτινγκ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Όταν δεν σκοράρουν οι Αντερέγκεν και Γιούσης...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Τόσα εισιτήρια θέλει η Ομόνοια για να κάνει το απόλυτο ρεκόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξένοι ΡΕΦ σε γήπεδο και VAR στην 7η αγωνιστική

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Υπογράφει άμεσα νέο συμβόλαιο με την Ίντερ ο Κίβου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μονακό: Εκτός και ο Τάις στο Game 3 με τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Μία... ανεπιθύμητη θέση για τρεις - Τα δεδομένα στον β΄ όμιλο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΚΟΚ ο Νικολάου

Κύπρος

|

Category image

Αυτή είναι η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Μπάγερν Μονάχου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντρίμπλα για Κονομή (Απόλλων)

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι 12 ομάδες που έχουν κλείσει… εισιτήριο για το επόμενο Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έντρικ για την επιστροφή του στη Ρεάλ: «Θα κάνω ό,τι μου πει η γυναίκα μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Φιλικό με το Λιχτενστάιν στις 7 Ιουνίου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πρωτιά και... καθησυχασμός

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη