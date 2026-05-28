ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να τελειώσει άμεσα με Λοΐζου» (Όλες οι λεπτομέρειες και δήλωση του παίκτη)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να τελειώσει άμεσα με Λοΐζου» (Όλες οι λεπτομέρειες και δήλωση του παίκτη)

Η ιστοσελίδα ynet του Ισραήλ καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες της ενδεχόμενης μετακίνησης του Λοΐζου από την Χάποελ Τελ Αβίβ στον Ερυθρό Αστέρα

Διαβάστε επίσης - Το αφιέρωμα της mozzartsport: Ο Λοΐζου μπορεί να γίνει σύντομα ο αγαπημένος του κόσμου!

Το ρεπορτάζ από το Ισραήλ αναφέρει πως οι Σέρβοι θέλουν άμεσα να τελειώσει η μετακίνηση του διεθνούς επιθετικού με την Χάποελ Τε Αβίβ να ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του στην αγορά.

Γίνεται λόγος για συμφωνία του παίκτη με τους Σέρβους για μισθό 750.000 ευρώ ετησίως και συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Επιβεβαιώνουν επίσης πως οι Σέρβοι θα δώσουν πάνω από 3 εκ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους ενώ παραθέτουν και δηλώσεις του ίδιου του Λοΐζου.

Όπως γράφουν, ο παίκτης έχει δεχτεί βομβαρδισμό μηνυμάτων για το τι θα επιλέξει με τον ίδιο να σημειώνει σε συζητήσεις:

«Δεν υπάρχει καμία ομάδα με την οποία έχω συνδεθεί περισσότερο από την Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι οπαδοί της είναι το σπουδαιότερο πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου - και αμφιβάλλω αν θα τους ξαναδώ όλους. Έχουν μπει στην καρδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί με στηρίζουν, λαμβάνω έναν μισθό τριπλάσιο από αυτόν που κερδίζω σήμερα, θα παίξω στο Champions League - που είναι το όνειρό μου, αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί».

Τέλος, το ρεπορτάζ του ynet τελειώνει με το εξής:

«Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει τις επόμενες ημέρες με την Χάποελ να προσπαθεί να βρει τον αντικαταστάτη του Κύπριου. Η ομάδα έχει δεχτεί άλλη μία πρόταση για τον Toriel ο οποίος επίσης αναμένεται να αποχωρήσει παρόλο που η ομάδα δεν βιάζεται να τον πουλήσει»

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros μετά από μεγάλη ανατροπή

Τένις

|

Category image

Πιο «ΜΠΑΜ» δεν υπάρχει

Απόψεις

|

Category image

«Πλάνταξε» ο Πεπ βλέποντας βίντεο με τους οπαδούς της Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ προχώρησε σε ΑΜΚ ύψους 2,75 εκατ. ευρώ

Ελλάδα

|

Category image

«Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να τελειώσει άμεσα με Λοΐζου» (Όλες οι λεπτομέρειες και δήλωση του παίκτη)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Θέλει την ίδια ασφάλεια στα γκολπόστ

ΑΕΚ

|

Category image

Στο Λονδίνο η απονομή της Χρυσής Μπάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άκυρο - έπος και καλά μπάνια στη Μύκονο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στην ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ήττα-σοκ και αποκλεισμός για τον Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Ενημέρωση ΑΠΟΕΛ: Διαγράφηκε το εμπάργκο (27/5)!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νεότερα με Νεϊμάρ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Νέα αποχώρηση από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Το αφιέρωμα της mozzartsport: Ο Λοΐζου μπορεί να γίνει σύντομα ο αγαπημένος του κόσμου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φεύγει για Βαρκελώνη ο Γκόρντον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη