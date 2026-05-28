«Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να τελειώσει άμεσα με Λοΐζου» (Όλες οι λεπτομέρειες και δήλωση του παίκτη)

Το ρεπορτάζ από το Ισραήλ αναφέρει πως οι Σέρβοι θέλουν άμεσα να τελειώσει η μετακίνηση του διεθνούς επιθετικού με την Χάποελ Τε Αβίβ να ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του στην αγορά.

Γίνεται λόγος για συμφωνία του παίκτη με τους Σέρβους για μισθό 750.000 ευρώ ετησίως και συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Επιβεβαιώνουν επίσης πως οι Σέρβοι θα δώσουν πάνω από 3 εκ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους ενώ παραθέτουν και δηλώσεις του ίδιου του Λοΐζου.

Όπως γράφουν, ο παίκτης έχει δεχτεί βομβαρδισμό μηνυμάτων για το τι θα επιλέξει με τον ίδιο να σημειώνει σε συζητήσεις:

«Δεν υπάρχει καμία ομάδα με την οποία έχω συνδεθεί περισσότερο από την Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι οπαδοί της είναι το σπουδαιότερο πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου - και αμφιβάλλω αν θα τους ξαναδώ όλους. Έχουν μπει στην καρδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί με στηρίζουν, λαμβάνω έναν μισθό τριπλάσιο από αυτόν που κερδίζω σήμερα, θα παίξω στο Champions League - που είναι το όνειρό μου, αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί».

Τέλος, το ρεπορτάζ του ynet τελειώνει με το εξής:

«Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει τις επόμενες ημέρες με την Χάποελ να προσπαθεί να βρει τον αντικαταστάτη του Κύπριου. Η ομάδα έχει δεχτεί άλλη μία πρόταση για τον Toriel ο οποίος επίσης αναμένεται να αποχωρήσει παρόλο που η ομάδα δεν βιάζεται να τον πουλήσει»