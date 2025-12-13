Σκαρφάλωσε 2η η Αγία Νάπα, άσφαιρη και απώλειες βαθμών για Ομόνοια 29ης Μαΐου
Μέρα των φιλοξενουμένων και... λίγα γκολ.
Με έξι αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση της 12ης αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγορία, που ξεκίνησε την Παρασκευή (12/12), με την ισοπαλία (0-0) ανάμεσα στην πρωτοπόρο Νέα Σαλαμίνα και την Καρμιώτισσα.
Η Αγία Νάπα έκαμψε στα τελικά στάδια την αντίσταση του Εθνικού Λατσιών (2-0) και με αυτή τη νίκη σκαρφάλωσε στη 2η θέση και με 22 βαθμούς, έχει ένα περισσότερο από την Καρμιώτισσα και δύο από την Ομόνοια 29ης Μαΐου. Οι πράσινοι έμειναν στο 0-0 εκτός έδρας με τον Ηρακλή.
Χαστούκι στον Διγενή Μόρφου από την ΑΕΖ που έκανε την έκπληξη ενώ σπουδαίο διπλό σημείωσε και ο ΑΣΙΛ που είναι κοντά στις θέσεις ανόδου.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 12.12.2025
Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα0-0
Σάββατο 13.12.2025
Αγία Νάπα - Εθνικός Λατσιών 2-0
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Σπάρτακος 0-0
Ηρακλής Γερολάκκου - Ομόνοια 29Μ 0-0
Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ 1-2
Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΣΙΛ 0-1
ΜΕΑΠ - Χαλκάνορας 1-2
Κυριακή 14.12.2025 (14:30)
Δόξα Κατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ