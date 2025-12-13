Σκαρφάλωσε 2η η Αγία Νάπα, άσφαιρη και απώλειες βαθμών για Ομόνοια 29ης Μαΐου

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση της 12ης αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγορία, που ξεκίνησε την Παρασκευή (12/12), με την ισοπαλία (0-0) ανάμεσα στην πρωτοπόρο Νέα Σαλαμίνα και την Καρμιώτισσα.

Η Αγία Νάπα έκαμψε στα τελικά στάδια την αντίσταση του Εθνικού Λατσιών (2-0) και με αυτή τη νίκη σκαρφάλωσε στη 2η θέση και με 22 βαθμούς, έχει ένα περισσότερο από την Καρμιώτισσα και δύο από την Ομόνοια 29ης Μαΐου. Οι πράσινοι έμειναν στο 0-0 εκτός έδρας με τον Ηρακλή.

Χαστούκι στον Διγενή Μόρφου από την ΑΕΖ που έκανε την έκπληξη ενώ σπουδαίο διπλό σημείωσε και ο ΑΣΙΛ που είναι κοντά στις θέσεις ανόδου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 12.12.2025

Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα0-0

Σάββατο 13.12.2025

Αγία Νάπα - Εθνικός Λατσιών 2-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Σπάρτακος 0-0

Ηρακλής Γερολάκκου - Ομόνοια 29Μ 0-0

Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ 1-2

Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΣΙΛ 0-1

ΜΕΑΠ - Χαλκάνορας 1-2

Κυριακή 14.12.2025 (14:30)

Δόξα Κατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ