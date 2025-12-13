Ξανά εκτός ενδεκάδας του Σλοτ ο Σαλάχ για το ματς με την Μπράιτον

Άπαντες περιμέναν πως και πως τη σημερινή ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Μπράιτον στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Premier League, για να δουν αν ο Μο Σαλάχ θα συμπεριληφθεί ή όχι στην αρχική ενδεκάδα.

Μετά την χθεσινή συζήτηση που είχε σούπερ σταρ των «reds» με τον Άρνε Σλοτ, ο Αιγύπτιος φορ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας του για το αποψινό αγώνα, μετά το «κόψιμό» του στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι για το Champions League κόντρα στην Ίντερ.

Παρ' όλα αυτά, ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ αποφάσισε ξανά να μην συμπεριλάβει στην αρχική του ενδεκάδα τον 33χρονο μεσοεπιθετικό, αφήνοντάς τον στον πάγκο για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι πρωταθλήματος!

Από την άλλη πλευρά, στον πάγκο των «γλάρων» βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον Έλληνα στράικερ και το Μο Σαλάχ να αναμένεται πάντως να περάσουν ως αλλαγή στο δεύτερο 45λεπτο.

