Δεν ήταν απλώς μία νίκη

Αυτό είναι δεδομένο για τους ομονοιάτες, ειδικά μάλιστα αυτούς που βρέθηκαν στη Βιέννη και είδαν την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ να πετυχαίνει το πρώτο διπλό σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η επικράτηση επί της Ραπίντ ήταν γλυκιά και κάτι περισσότερο από μία... νίκη. Με αυτή σκαρφάλωσε στη 15η θέση της League Phase του Conference με οκτώ βαθμούς, θεωρείται δεδομένο πως θα συμμετάσχει στα πλέι οφ, ενώ έχει ελπίδες να μπει... σφήνα και στην οκτάδα που θα δώσει απευθείας πρόκριση στους «16». Αρκεί να επικρατήσει στο ΓΣΠ την Πέμπτη (22:00) της Ρακόφ, ελπίζοντας και σε κάποια... δώρα. Δεν είναι πολύ μακριά αυτός ο στόχος.

Το διπλό έδωσε τη δυνατότητα στους περίπου 3.000 φίλους της να συνδυάσουν το ταξίδι με χαρούμενη διάθεση και θα έχουν να λένε πως ήταν στο... πλάι της. Ο Άγγελος Νεοφύτου έβαλε ξανά γκολ, έφτασε τα τρία στην Ευρώπη και δικαιώνει τον προπονητή του. Μπορεί να ήταν σημαντικό το ματς με τη Ραπίντ, όμως ο Νορβηγός δεν δίστασε, όπως δεν διστάζει όλα αυτά τα χρόνια που είναι ο τιμονιέρης της Ομόνοιας. Και μπορεί να λείπει ο Μαέ αλλά είναι και ο Γιόβετιτς. Καλή παρουσία είχε ξανά ως βασικός ο Εράκοβιτς, ενώ φάνηκε ξανά πόσο σημαντικός παίκτης είναι ο Κουλιμπαλί.

Η εμφάνιση μπορεί να μην ήταν φαντεζί, ήταν όμως ουσιαστική και αυτό έχει σημασία. Η νίκη, που παρεμπιπτόντως χάρισε άλλες 400.000 και ξεπεράστηκε το εκατομμύριο μόνο από τους βαθμούς. Και τα έσοδα θα αυξηθούν και άλλο. Επέστρεψε με την ιδανικότερη ψυχολογία από την αυστριακή πόλη η Ομόνοια. Και αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει θετικά ώστε τη Δευτέρα το βράδυ να έρθει ακόμη μία... απόδραση. Το εμπόδιο της ΑΕΚ είναι όμως αρκετά υψηλό και θα χρειαστεί περισσότερος κόπος από τους παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ. Ο Νορβηγός τεχνικός πάντως δεν καταλαβαίνει από... απουσίες και με τον τρόπο του πείθει τους υπόλοιπους να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Αμφίβολος παραμένει ο Ράιαν Μαέ, που ναι μεν ανέβασε ρυθμούς, όμως δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Οι Μασούρας, Τάνκοβιτς και Άιτινγκ θα επανέλθουν στο αρχικό σχήμα, ενώ ερωτηματικό υπάρχει στην επίθεση, με τον Νεοφύτου να βάζει δύσκολα στον Μπεργκ.