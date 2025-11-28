Η ΑΕΚ τη μεγαλύτερη προσφορά βαθμών φέτος για την Ελλάδα στην Ευρώπη!

Η ΑΕΚ φέτος αποκαθιστά το ευρωπαϊκό της status με τη φετινή της πορεία και μετά από πολλά χρόνια είναι η ομάδα που έχει προσφέρει τους περισσότερους βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή στην Ευρώπη. Όπως αναλύει σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Δημάτος, η Ένωση φέτος έχει προσφέρει μέχρι σήμερα 9.500 βαθμούς, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 9.000, τον ΠΑΟΚ με 8.500 και τον Ολυμπιακό με 8.000.

Κάτι ανάλογο είχε να κάνει η ΑΕΚ από τη σεζόν 2017-18, με προπονητή τον Μανόλο Χιμένεθ. Φέτος η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρήκε και πάλι τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα και βελτιώνει και τη δική της θέση στο ranking της UEFA, ελπίζοντας σε καλύτερες κληρώσεις στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανάλυση του Δημάτου:

Μετά το χθεσινό καθοριστικό διπλό στο «Αρτέμιο Φράνκι» η ΑΕΚ πέρασε μετά από πολλά χρόνια στην πρώτη θέση της ελληνικής ευρω-τετράδας από πλευράς προσφοράς βαθμών στον ελληνικό συντελεστή!

Έχει προσφέρει μέχρι σήμερα 9,500 βαθμούς: 3,000 από τις τρεις καλοκαιρινές νίκες

1,500 από τις ισάριθμες ισοπαλίες

5,000 από τις δύο νίκες και τη μια ισοπαλία στη League Phase

Αν τερμάτιζε στη 10η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα θα είχε μάλιστα έξτρα 1,875 βαθμούς μπόνους, αλλά αυτά ή εκκαθάριση θα γίνει στο τέλος της League Phase!

Ακολουθεί με 9,000 ο Παναθηναϊκός (3,000 από τα καλοκαιρινά προκριματικά, 6,000 στη League Phase με τις τρεις νίκες), με 8,500 ο ΠΑΟΚ (2,500 βαθμούς το καλοκαίρι, 6,000 στη League Phase) και με 8,000 ο Ολυμπιακός (2,000 βαθμούς από τη League Phase του Champions League, ενώ έχει εγγυημένο μπόνους 6,000 βαθμών σε όποια θέση κι αν τερματίσει στην τελική βαθμολογία).

Χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί μέχρι το τέλος (και μακάρι αυτός ο ιδιότυπος ανταγωνισμός των τεσσάρων ομάδων μας να δώσει ακόμα περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα, που σκαρφάλωσε στη 10η θέση του εφετινού ranking) για την ΑΕΚ αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, μετά από οχτώ ολόκληρα χρόνια και τη σεζόν 2017-18 στο Europa League με προπονητή τον Μανόλο Χιμένεθ! Τότε ήταν η τελευταία φορά που ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα σε προσφορά βαθμών με δεύτερο τον Ολυμπιακό.

Την επόμενη σεζόν (2018-19) ήταν δεύτερη σε βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και από τότε δεν υπήρξε ούτε καν μέσα στην πρώτη ελληνική δυάδα, την οποία αποτελούσαν σταθερά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μέχρι πέρυσι που δεύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός, πίσω από τους ερυθρόλευκους και μπροστά από τον ΠΑΟΚ!

Η ΑΕΚ πλέον γνωρίζει ότι κρατάει την τύχη στα χέρια της και από πλευράς coefficient! Ακόμα κι αν κάνει μόνο μια νίκη στα δύο τελευταία ματς και τερματίσει στη 10η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα, θα έχει ολοκληρώσει τη League Phase με συντελεστή πάνω από τους 15,000 βαθμούς, που ήταν και το πρώτοι στοίχημα της σεζόν για να βελτιώσει την τύχη της στα καλοκαιρινά προκριματικά!

11,500 συντελεστή έχει σήμερα συν 2,000 από τη μια νίκη συν τους 1,875 βαθμούς του μπόνους της 10ης θέσης! Και με δικαίωμα να βελτιώσει αυτόν τον συντελεστή συνεχίζοντας στη διοργάνωση!

Το σημαντικό βεβαίως για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ότι από τις αρχές του αιώνα είχε να συμβεί οι τέσσερις κατά τεκμήριο πιο σταθεροί εκπρόσωποι του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να είναι ταυτόχρονα την ίδια σεζόν το ίδιο παραγωγικοί σε προσφορά βαθμών στον ελληνικό συντελεστή με ελάχιστες μεταξύ τους διαφορές!

Κάτι που αν συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν με την ελληνική τετράδα θα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για μια από τις κορυφαίες σεζόν του ποδοσφαίρου μας στο UEFA ranking!

sdna.gr