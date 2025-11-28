ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Κροατία–Κύπρος για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Κροατία–Κύπρος για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Απόψε στις 20:00 στο Osijiek και στην αίθουσα Sports Hall “Gradski Vrt”, η Εθνική Κύπρου στην καλαθόσφαιρα θα αναμετρηθεί απέναντι στην Εθνική Κροατίας για την προκριματική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του μπάσκετ.

Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.93 στο να χάσει η Εθνική Κύπρου με λιγότερους από 32,5 πόντους, ενώ το αντίστοιχο χάντικαπ για τους Κροάτες βρίσκεται στο 1.82.

Το να πετύχει η Κύπρος περισσότερους από 61,5 πόντους δίνεται στο 1.80, ενώ το να πετύχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα περισσότερους από 15,5 πόντους στην πρώτη περίοδο αποτιμάται στα 2.07.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Φίλιππος Τίγκας από 15,5 πόντους και άνω προσφέρεται στα 2.95.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ζεστό» ενδιαφέρον από Serie A για τον Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία απουσία και οικονομικής φύσεως

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξέφυγε ο Παφιακός με το τέλος του πρώτου γύρου!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καθαρές νίκες και σασπένς στο φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Ιστορική πρεμιέρια με ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παλαίμαχοι Απόλλων/ΑΕΛ: «Η Λεμεσός πρέπει να είναι ενωμένη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το κόκκινο τρένο πατάει γκάζι και δεν κοιτάει πίσω!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει με τίποτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βγαίνει μπροστά ο Πιέρος μετά τον τραυματισμό του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος από την Παρτίζαν ο Ζόραν Σάβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Ευτυχώς…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ για τα εισιτήρια μετά την απόφαση της Αστυνομίας

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη