Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Κροατία–Κύπρος για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Απόψε στις 20:00 στο Osijiek και στην αίθουσα Sports Hall “Gradski Vrt”, η Εθνική Κύπρου στην καλαθόσφαιρα θα αναμετρηθεί απέναντι στην Εθνική Κροατίας για την προκριματική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του μπάσκετ.

Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.93 στο να χάσει η Εθνική Κύπρου με λιγότερους από 32,5 πόντους, ενώ το αντίστοιχο χάντικαπ για τους Κροάτες βρίσκεται στο 1.82.

Το να πετύχει η Κύπρος περισσότερους από 61,5 πόντους δίνεται στο 1.80, ενώ το να πετύχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα περισσότερους από 15,5 πόντους στην πρώτη περίοδο αποτιμάται στα 2.07.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Φίλιππος Τίγκας από 15,5 πόντους και άνω προσφέρεται στα 2.95.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!