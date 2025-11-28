ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέσπασε ο Τζέκο μετά την ΑΕΚ: «Πείτε μας μ...ες, μη μας αποδοκιμάζετε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξέσπασε ο Τζέκο μετά την ΑΕΚ: «Πείτε μας μ...ες, μη μας αποδοκιμάζετε»

Ξέσπασε ο Έντιν Τζέκο για τις αποδοκιμασίες που άκουγε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ, από τους φίλους της Φιορεντίνα.

Η ΑΕΚ με εμφάνιση που θύμισε παλιές καλές εποχές πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στην Ιταλία! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με άψογο στήσιμο και διάβασμα του αγώνα, έκανε όλα όσα έπρεπε και πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς από το 35'.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έντιν Τζέκο ξέσπασε για τις αποδοκιμασίες των οπαδών προς τους παίκτες της Φιορεντίνα σε κάθε λάθος πάσα που γινόταν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Μάλιστα, ο Βόσνιος διεθνής φορ, υπογράμμισε ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη μέσα στο γήπεδο από τον κόσμο και όχι να υπάρχουν αποδοκιμασίες σε κάθε λάθος.

«Αν θέλετε, πείτε πως είμαστε μ...ες και ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά στο σπίτι μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζέκο.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βάζει «φωτιά» στο ντέρμπι η Αστυνομία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ - Απόλλων: Η θέση της Αστυνομίας για τα επεισόδια στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αστυνομία για το ΑΕΛ - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αναβάλλεται το Fan Day του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξολοθρευτής» των Ουκρανών ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ τη μεγαλύτερη προσφορά βαθμών φέτος για την Ελλάδα στην Ευρώπη!

Ελλάδα

|

Category image

Ξέσπασε ο Τζέκο μετά την ΑΕΚ: «Πείτε μας μ...ες, μη μας αποδοκιμάζετε»

Ελλάδα

|

Category image

ΚΟΑ για επένδυση στο «Στέλιος Κυριακίδης»: Άδεια χρήσης 30 χρόνων και κόστος 30 εκ. ευρώ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πλησιάζει το όνειρο της 15ης θέσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Κροατία–Κύπρος για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έφτασε τις 70 ευρωπαϊκές νίκες η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θέλει να σώσει τη Σάντος ακόμη και με κίνδυνο της δικής του υγείας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιντερ: Συζητά με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Cyprus League By Stoiximan: Η μπάλα στη σέντρα για την 12η αγωνιστική (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Ομόνοιας επί της Ντιναμό Κιέβου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη