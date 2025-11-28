Ξέσπασε ο Τζέκο μετά την ΑΕΚ: «Πείτε μας μ...ες, μη μας αποδοκιμάζετε»

Η ΑΕΚ με εμφάνιση που θύμισε παλιές καλές εποχές πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στην Ιταλία! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με άψογο στήσιμο και διάβασμα του αγώνα, έκανε όλα όσα έπρεπε και πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς από το 35'.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έντιν Τζέκο ξέσπασε για τις αποδοκιμασίες των οπαδών προς τους παίκτες της Φιορεντίνα σε κάθε λάθος πάσα που γινόταν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Μάλιστα, ο Βόσνιος διεθνής φορ, υπογράμμισε ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη μέσα στο γήπεδο από τον κόσμο και όχι να υπάρχουν αποδοκιμασίες σε κάθε λάθος.

«Αν θέλετε, πείτε πως είμαστε μ...ες και ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά στο σπίτι μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζέκο.

athletiko.gr