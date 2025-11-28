Βάζει «φωτιά» στο ντέρμπι η Αστυνομία!

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Αστυνομία εισηγήθηκε στη ΚΟΠ όπως επανεξεταστεί το ενδεχόμενο το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Απόλλωνα, διεξαχθεί είτε με λιγότερο κόσμο, είτε ακόμα και κεκλεισμένων των θυρών.

Για την ώρα δεν προκύπτει οποιαδήποτε απόφαση από την Ομοσπονδία. Θυμίζουμε ότι το ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για τη Κυριακή (30/11) στις 19:00 με την ΑΕΛ να είναι γηπεδούχος.

Τα γεγονότα

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε συμπλοκή οπαδών του Απόλλωνα και της ΑΕΛ γύρω στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό, με αρκετές υλικές ζημιές, χωρίς όμως κάποιο σοβαρό τραυματισμό να έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Στη σκηνή έφτασαν επίσης ασθενοφόρο και πυροσβεστικό όχημα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε ραντεβού των οπαδών, μόλις μάλιστα 48 ώρες πριν το ντέρμπι της Κυριακής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σωματείο του Απόλλωνα καθώς και σε 10 τουλάχιστον οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δρόμο ακριβώς έξω, κυρίως με σπάσιμο τζαμιών. Έχουν καεί επίσης καλάθοι σκουπιδιών. Οι μάχες ανάμεσα στους οπαδούς ήταν σώμα με σώμα, με την Αστυνομία να πιάνεται στον... ύπνο.

Οδηγός ακόμη ενός οχήματος κατήγγειλε ότι, κατά τα επεισόδια, άγνωστα του πρόσωπα έριξαν πυροσβεστήρα προκαλώντας ζημιά στον πίσω ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου του.