ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βάζει «φωτιά» στο ντέρμπι η Αστυνομία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βάζει «φωτιά» στο ντέρμπι η Αστυνομία!

Σημαντική εξέλιξη λίγο πριν το πρώτο λεμεσιανό ντέρμπι της σεζόν και με αφορμή τα επεισόδια το βράδυ της Πέμπτης στη Λεμεσό

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Αστυνομία εισηγήθηκε στη ΚΟΠ όπως επανεξεταστεί το ενδεχόμενο το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Απόλλωνα, διεξαχθεί είτε με λιγότερο κόσμο, είτε ακόμα και κεκλεισμένων των θυρών. 

Για την ώρα δεν προκύπτει οποιαδήποτε απόφαση από την Ομοσπονδία. Θυμίζουμε ότι το ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για τη Κυριακή (30/11) στις 19:00 με την ΑΕΛ να είναι γηπεδούχος. 

Τα γεγονότα

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε συμπλοκή οπαδών του Απόλλωνα και της ΑΕΛ γύρω στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό, με αρκετές υλικές ζημιές, χωρίς όμως κάποιο σοβαρό τραυματισμό να έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Στη σκηνή έφτασαν επίσης ασθενοφόρο και πυροσβεστικό όχημα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε ραντεβού των οπαδών, μόλις μάλιστα 48 ώρες πριν το ντέρμπι της Κυριακής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σωματείο του Απόλλωνα καθώς και σε 10 τουλάχιστον οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δρόμο ακριβώς έξω, κυρίως με σπάσιμο τζαμιών. Έχουν καεί επίσης καλάθοι σκουπιδιών. Οι μάχες ανάμεσα στους οπαδούς ήταν σώμα με σώμα, με την Αστυνομία να πιάνεται στον... ύπνο.

Οδηγός ακόμη ενός οχήματος κατήγγειλε ότι, κατά τα επεισόδια, άγνωστα του πρόσωπα έριξαν πυροσβεστήρα προκαλώντας ζημιά στον πίσω ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου του.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝ

Tags

ΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόστιμο 40.000 ευρώ και στην Ατλέτικο Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και μπορεί και το φωνάζει...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τσιριβέγια στη Λάρισα

Ελλάδα

|

Category image

Λογικό με Εμπαπέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Τίποτα για Σένσι και Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας μετά από 9 αγωνιστικές

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Βάζει «φωτιά» στο ντέρμπι η Αστυνομία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ - Απόλλων: Η θέση της Αστυνομίας για τα επεισόδια στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αστυνομία για το ΑΕΛ - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αναβάλλεται το Fan Day του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξολοθρευτής» των Ουκρανών ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ τη μεγαλύτερη προσφορά βαθμών φέτος για την Ελλάδα στην Ευρώπη!

Ελλάδα

|

Category image

Ξέσπασε ο Τζέκο μετά την ΑΕΚ: «Πείτε μας μ...ες, μη μας αποδοκιμάζετε»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη