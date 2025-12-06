Ομόνοια για Γιάνσον: «Δεν θέλουμε να πούμε δημόσια πολλά...» - Τι λένε για προγραμματισμό

Για την εξέλιξη με τον Γέσπερ Γιάνσον και την (εφέσιμη) απόφαση που υποχρεώνει την Ομόνοια να του καταβάλει το ποσό των 300.000 ευρώ κλήθηκε να μιλήσει ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων, Ανδρέας Δημητρίου, σε δηλώσεις του στη Cytavision πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε...

«Δεν θέλουμε να πούμε δημόσια πολλά για θέματα που εκδικάζονται, είναι λογικό, νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται αυτό. Ας αφήσουμε τον χρόνο να περάσει, να γίνουν οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν και όταν ολοκληρωθεί με το καλό θα έχουμε τον χρόνο να τοποθετηθούμε ή αν κρίνουμε ότι χρειάζεται ότι πρέπει αν γίνει τοποθέτηση πριν την εκδίκαση θα το κάνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα να τοποθετούμαστε για οποιοδήποτε θέμα».

Για τον προγραμματισμό και συγκεκριμένα μεταγραφές/ανανεώσεις, ανέφερε:

«Δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Η ομάδα λειτουργεί πολύ οργανωμένα και προσεκτικά, κοιτάζοντας και το τώρα και το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο μέλλον, αυτά είναι τα δεδομένα στην ομάδα, όλοι να νιώθουν σίγουροι ότι η ομάδα δουλεύει με αυτό τον τρόπο. Ο στόχος ο ευρύτερος είναι η ομάδα να γίνεται καλύτερη, όπως είπε ο προπονητής να βελτιώνεται, να αναπτύσσεται. Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή να πούμε αλλά η πρόθεση είναι ξεκάθαρη, η Ομόνοια να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται συνεχώς».