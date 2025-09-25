Δεν είναι μόνο ο Μαρτίνς

Προφανώς και η συμφωνία με τον νέο προπονητή αποτελεί την προτεραιότητα στων διοικούντων, ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό το ανοικτό θέμα.

Θυμίζουμε πως ο Πάολο Τραμετσάνι είναι εκτός προπονήσεων μέχρι να βρεθεί ο τρόπος να αποδεσμευτεί. Συνεπώς, θα πρέπει να βρειθεί ο τρόπος να μην επιβαρυνθεί περισσότερο από το κανονικό οικονομικά η ομάδα.

Όπως είναι γνωστό, η ΑΕΛ για να πάρει τον Μαρτίνς στην Λεμεσό, θα πρέπει να πληρώσει τον Εθνικό Άχνας.