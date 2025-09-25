ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το παλεύει πολύ για Μαρτίνς

Ο Πορτογάλος προπονητής του Εθνικού, αποτελεί τον πρώτο στόχο των ιθυνόντων της ΑΕΛ για τον αντικαστάτη του Πάολο Τραμετσάνι

Ο Ούγκο Μαρτίνς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Εθνικό Άχνας και η περίπτωση του παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες. 

Ο Εθνικός αξιώνει ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να αφήσει ελεύθερο τον Μαρτίνς με την ΑΕΛ να βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με την πλευρά του Κίκη Φιλίππου. 

Η ομάδα της Λεμεσού θέλει να κλείσει το θέμα το συντομότερο δυνατό προκειμένου να μην χαθεί κι άλλο έδαφος. Το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη και στην ΑΕΛ θεωρούν πως μπορούν να κάνουν την αγωνιστική τους αντεπίθεση. 

Τη δεδομένη στιγμή, η διοίκηση της ΑΕΛ το παλεύει πολύ με τον Μαρτίνς προκειμένου να βρεθεί μία κοινή γραμμή με τον Εθνικό. 

