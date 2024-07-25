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Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

Δημοσιεύθηκε 12:44 μμ
Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2024 - 2025.

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανθούλη Μυλωνά, που στο σύντομο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τόνισε πως «αναμένουμε και φέτος να διεξαχθεί ένα συναρπαστικό Πρωτάθλημα και ευχόμαστε όλοι οι αγώνες να διεξάγονται σε σωστά πλαίσια με αθλητοπρέπεια.

Η Ομοσπονδία συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια της αναβάθμισης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας προς όφελος και των σωματείων της και επαλαμβάνω ότι η αθλητοπρέπεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρικά χρονιά».

.Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 13, 14, 15 Σεπτεμβρίου 2024 και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 11 - 12 Ιανουαρίου 2025. Η δεύτερη φάση με τις 14 επιπρόσθετες αγωνιστικές θα ολοκληρωθεί στις 27 Απριλίου 2025.

Το πρόγραμμα της 1ης φάσης:

1η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3η Αγωνιστική
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
4η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
5η Αγωνιστική
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ vs Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
6η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
7η Αγωνιστική
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
8η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
9η Αγωνιστική
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
10η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
11η Αγωνιστική
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
12η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
13η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
14η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
15η Αγωνιστική
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014
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