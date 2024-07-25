Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2024 - 2025.
Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανθούλη Μυλωνά, που στο σύντομο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τόνισε πως «αναμένουμε και φέτος να διεξαχθεί ένα συναρπαστικό Πρωτάθλημα και ευχόμαστε όλοι οι αγώνες να διεξάγονται σε σωστά πλαίσια με αθλητοπρέπεια.
Η Ομοσπονδία συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια της αναβάθμισης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας προς όφελος και των σωματείων της και επαλαμβάνω ότι η αθλητοπρέπεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρικά χρονιά».
.Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 13, 14, 15 Σεπτεμβρίου 2024 και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 11 - 12 Ιανουαρίου 2025. Η δεύτερη φάση με τις 14 επιπρόσθετες αγωνιστικές θα ολοκληρωθεί στις 27 Απριλίου 2025.
Το πρόγραμμα της 1ης φάσης:
|1η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|VS
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|2η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|VS
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|3η Αγωνιστική
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|4η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|vs
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|5η Αγωνιστική
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|6η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|vs
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|7η Αγωνιστική
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|8η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|9η Αγωνιστική
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|10η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|11η Αγωνιστική
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|12η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|13η Αγωνιστική
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|14η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|15η Αγωνιστική
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
|vs
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
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