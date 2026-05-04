Έντονη δυσαρέσκεια για τον Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Στη Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την επιλογή του Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει διακοπές την στιγμή που οι συμπαίκτες του έχουν το μυαλό τους στους αγώνες…

Ως προκλητική χαρακτηρίζεται η επιλογή του Κιλίαν Εμπαπέ να κάνει διακοπές την στιγμή που οι υπόλοιποι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζονταν για την αναμέτρηση της ομάδας με την Εσπανιόλ.

Ο Γάλλος επιθετικός ο οποίος δεν μπορεί να αγωνιστεί στα ματς της Ρεάλ λόγω τραυματισμού ήταν διακοπές στην Ιταλία τις προηγούμενες ημέρες με την Έστερ Εσπόζιτο και επέστρεψε στην Ισπανία λίγα λεπτά πριν τη σέντρα στο χθεσινό ματς της ομάδας με την Εσπανιόλ

Σημερινά δημοσιεύματα στα ισπανικά ΜΜΕ στέκονται στην επιλογή του Εμπαπέ επισημαίνοντας ότι αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια.

Ανάμεσα στους συμπαίκτες του, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, τη διοίκηση, αλλά και τους οπαδούς της βασίλισσας.

Επισημαίνεται πως είχε δοθεί ολιγοήμερη άδεια στον Γάλλο αλλά όμως δεν κρίνεται καθόλου σωστή η επιλογή του να δημοσιεύει την… επιλογή του για την απουσία του, όπως και το γεγονός πως επέλεξε να φτάσει στη Μαδρίτης λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Εσπανίολ.

