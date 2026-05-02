Σέντρα στο πρωτάθλημα Ένταξης με φόντο τα τέσσερα εισιτήρια ανόδου

Είκοσι οκτώ ομάδες λιγουρεύονται παρουσία στην Επίλεκτη ΣΤΟΚ.

Το ταξίδι ξεκινάει για τις ομάδες του αγροτικού οι οποίες μέσα στο επόμενο διάστημα, θα δώσουν τη μάχη τους για τα τέσσερα εισιτήρια ανόδου στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ. Σέντρα λοιπόν στο πρωτάθλημα Ένταξης και σαφώς παίζονται κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς.

Να σημειωθεί πως σε αυτή την α΄ φάση οι αγώνες θα είναι μονοί.

Σάββατο 02.05.2026 / 16:00

ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού Λεμεσού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου (Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών)

Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων (Στάδιο Απόλλων Λυμπιών)

Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Λιοπετρίου (Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών)

Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας (Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς)

Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Νέων Παρεκκλησιάς FC 2025 (Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά)

ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου (Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Τύχωνα)

 

Κυριακή 03.05.2026 / 16:00

ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα (Στάδιο Απόλλων Λυμπιών)

Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών (Κοινοτικό Στάδιο Κοτσιάτη)

ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – ΑΤΕ / ΠΕΚ Παρεκκλησιάς (Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου)

Π&Σ Ζακακίου – Μαζωτός FC (Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας)

Α.Σ. Δίας Στροβόλου – Α.Σ. Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου (Γήπεδο Αετού Λεμεσός)

ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας (Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών)

ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου (Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς)

Απόλλων Γερίου – Διγενής Ακρίτας Ύψωνα (Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά)

Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών (Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών)

