Αρμπελόα για Μπαπέ: «Κάθε παίκτης κάνει ό,τι θέλει στον ελεύθερο χρόνο

Ο Κιλιάν Μπαπέ ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας και δεν συμμετέχει στις υποχρεώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, ο Γάλλος επιθετικός έχει... ενοχλήσει αρκετούς στην ισπανική πρωτεύουσα, καθως ταξίδεψε στο Παρίσι και στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας.

Αυτά τα ταξίδια προκάλεσαν απογοήτευση στους οπαδούς των Μαδριλένων, οι οποίοι δεν κατανοούν γιατί ο Μπαπέ κάνει τόσα πολλά ταξίδια, αντί να επικεντρωθεί πλήρως στην αποκατάσταση της υγείας του.

Κληθείς να σχολιάσει την συμπεριφορά του Γάλλου άσου, ο προπονητής της Ρεάλ, Αλβαρο Αρμπελόα, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Όλος ο σχεδιασμός για τους τραυματίες της ομάδας, επιβλέπεται και καταρτίζεται από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, που αποφασίζει πότε θα πάνε στο Βαλντεμπέμπας και πότε όχι. Κάθε παίκτης κάνει αυτό που θεωρεί κατάλληλο στον ελεύθερο χρόνο του και δεν παρεμβαίνω σε αυτό»...