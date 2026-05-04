Μία καλή περίοδο της καριέρας του διανύει στο Ισραήλ και την Χάποελ Τελ Αβίβ ο Λοΐζος Λοΐζου, μετρώντας εφτά γκολ και πέντε ασίστ σε 27 παιχνίδια. Μάλιστα, ήδη το όνομά του άρχισε να κυκλοφορεί σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια για να κάνει το επόμενο βήμα.

Πάντως, σύμφωνα με δηλώσεις από τον μάνατζέρ του, Χρήστο Μυλωνά, σε Μέσο του Ισραήλ (israelhayom.co.il) ο Κύπριος διεθνής είναι απόλυτα ευχαριστημένος στην Χάποελ Τελ Αβίβ και για την ώρα δεν προκύπτει πιθανότητα να αποχωρήσει. Αυτό θα γίνει μόνο εάν υπάρξουν κατά πολύ βελτιωμένες προτάσεις.

«Η ομάδα τον αγαπά πολύ, ο Λοΐζου λαμβάνει πολλή αγάπη και εμπιστοσύνη και αυτό είναι υπέροχο» σημειώνει και προσθέτει όσον αφορά το μέλλον του, απαντά: «Στο παρελθόν ο Λοΐζου είχε βιώσει πολλή πίεση, τώρα αισθάνεται ήρεμος και σίγουρος στη θέση του».

Συνεχίζοντας προσθέτει ότι: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σοβαρές προτάσεις γι’ αυτόν, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια που να τον κάνει να φύγει, αλλά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ερωτήσεις γύρω από αυτόν, αλλά αν δεν πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση, δεν θα αποχωρήσει».

Ο Μυλωνά αναφερόμενος στην απόφαση του Λοΐζου να πάει στην Χάποελ Τελ Αβίβ, είπε: «Όταν ο Λοΐζου ήταν στην Ομόνοια, ζητούσαν περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για τη μεταγραφή του, οπότε υπήρχαν ομάδες που προτίμησαν να περιμένουν να μείνει ελεύθερος. Στη Χάποελ όμως ήταν πολύ αποφασιστικοί και κινήθηκαν γρήγορα. Φαίνεται ότι και ο Λοΐζου και η ομάδα κέρδισαν από αυτή τη συμφωνία».