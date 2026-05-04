Γι’ όλα τα θέματα που αφορούν την Ομόνοια, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αναφέρθηκε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων, Ανδρέας Δημητρίου.

Μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM μίλησε για τους πανηγυρισμούς, την πορεία της ομάδας και τα δεδομένα που αφορούν την φιέστα και το κτίσιμο του ρόστερ ενόψει της νέας χρονιάς.

Για το πρωτάθλημα: «Είναι ένας εντυπωσιακός τρόπος με τον οποίο η Ομόνοια κατακτά αυτό το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό και έχουμε 16 βαθμούς διαφορά από τις ομάδες που ακολουθούν. Όταν κατακτάς το πρωτάθλημα είναι από μόνο του μεγάλη επιτυχία, με τέτοιο τρόπο προσθέτει στη χαρά και επιβεβαιώνεται ότι η Ομόνοια ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Παίξαμε κόντρα σε ποιοτικούς αντιπάλους. Είδαμε τις πορείες στην Ευρώπης Πάφου και ΑΕΚ, τον Απόλλωνα στην Κύπρο και την πορεία του. Το ότι η Ομόνοια έδειξε σταθερότητα και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα με αυτούς του αριθμούς σε διαφορά, σε γκολ είναι εντυπωσιακό».

Το σημείο αναφοράς στην πορεία της Ομόνοιας: «Η σταθερότητα που έδειξε η ομάδα από τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο. Οφειλόταν κυρίως στο πως λειτουργούσε ο οργανισμός της Ομόνοιας. Ξεκινώντας από τον Πρόεδρο, μετά πάμε στον προπονητή, τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και στο υπόλοιπο προσωπικό που έκαναν ότι καλύτερο. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο κόσμος που έδειξε τι μεγάλη δύναμη είναι γι’ αυτή την ομάδα. Σπουδαία επιτεύγματα με αριθμούς προσέλευσης και ρεκόρ με οικογένειες και παιδιά. Έχει μέλλον η Ομόνοια όσον αφορά τη βάση φιλάθλων της. Βλέπουμε κάθε χρόνο να αυξάνεται η προσέλευση και αυτό μας κάνει χαρούμενους. Καλλιεργείται η νοοτροπία για να είναι σωστοί φίλαθλοι και να έχουν νοοτροπία νικητή».

Για τους πανηγυρισμούς: «Είναι στιγμές υπέροχες. Παλέψαμε γι’ αυτές και τις κερδίσαμε θα τις θυμόμαστε για πάντα. Ο κόσμος ξέσπασε, στο τελευταίο πρωτάθλημα έγινε το ανεπανάληπτο στο «Ηλίας Πούλλος» με 30.000 λόγω του covid. Φέτος ήταν διαφορετικά το έζησαν πρώτα στο γήπεδο και μετά με το λεωφορείο ένιωθες δέος και θαυμασμό, και νιώθεις τυχερός που έζησες αυτές τις στιγμές με δεκάδες χιλιάδες κόσμου».

Για απονομή και φιέστα: «Η απονομή θα γίνει με την ΑΕΚ, θα στηθεί μια μικρή εξέδρα στο γήπεδo, Οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν τα μετάλλια τους και όλοι μαζί θα σηκώσουμε το 22ο τρόπαιο. Θα δούμε όσον αφορά τις κερκίδες. Είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ σίγουρα θα έχει κόσμο στο γήπεδο. Γίνεται αυτή τη στιγμή η σύσκεψη για το παιχνίδι, θα δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε αν γίνει κάτι για τη Νότια. Η διαφορά είναι ότι σε σύγκριση με τον Άρη, η Αστυνομία δεν τον κατατάσσει ψηλής επικινδυνότητας. Τώρα η Αστυνομία κατατάσσει την ΑΕΚ όπως κι άλλες ομάδες, ψηλής επικινδυνότητας. Θα το χειριστούμε ανάλογα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ενδεχομένως να έχουμε σήμερα το απόγευμα τα εισιτήρια. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε sold out».

Για το φετινό ρόστερ, αν θεωρεί ότι ήταν το καλύτερο που είχε εδώ και χρόνια η Ομόνοια: «Οι αριθμοί μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Το πως αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν δέσει μεταξύ τους. Υπάρχει χημεία και τα στοιχεία τους κάνουν μια ομάδα όπως την θέλουμε με την φιλοσοφία που θέλουμε. Σχεδόν διπλάσια διαφορά τερμάτων από τον δεύτερο. Είναι και η ποιότητα που έχει στην επίθεση η Ομόνοια, ο πλουραλισμός. Πως η Ομόνοια επιτίθεται μαζί, αμύνεται μαζί. Όλοι αναγνωρίζουν τον συμπαίχτη τους ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Όλοι είχαν συμμετοχή, αυτό βοήθησε στο να υπάρχει ακόμη καλύτερο κλίμα».

Για τον Μπεργκ: «Θα επικαλεστώ και πάλι τους αριθμούς, ο κ. Μπεργκ έχει κατακτήσει δύο φορές το πρωτάθλημα. Μια φορά τερματίσαμε στην πρώτη θέση όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα. Μπήκαμε για πρώτη φορά μαζί του σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Μαζί του και ξένοι και Κύπριοι κάνουν τις καλύτερες τους σεζόν. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο».

Πόσο έχει μεγαλώσει η Ομόνοια: «Νομίζω όλοι βλέπουμε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνεις. Ολόκληρος ο οργανισμός μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι η δουλειά που γίνεται έχει υψηλές απαιτήσεις. Το να κάνεις πρωταθλητισμός και να κατακτάς τίτλους, να σε ακολουθεί ο κόσμος παντού. Έχει μεγαλώσει και η μάζα κόσμου με βάσει κάποιες έρευνες. Μεγαλώνει και εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου η Ομόνοια. Υπάρχει και το Omonoia Foundation. Πράγματα που δεν φανταζόμασταν να είχαμε πριν 10 χρόνια. Το κανάλι μας Omonoia Tv. Ο αριθμός του προσωπικού. Είναι η Ομόνοια ένας μεγάλος οργανισμός».

Για το «Ηλίας Πούλλος» και το γήπεδο: «Έχουν γίνει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στο «Ηλίας Πούλλος». Το όνειρο όλων είναι το γήπεδο. Ήδη έχουν αγοραστεί 200 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα γης. Και γη χαλίτικη που έρχεται να προστεθεί σε αυτό τον αριθμό. Αντιλαμβάνεστε μιλάμε για πράγματα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προχωρά το όλο εγχείρημα».

Για τον στόχο του Champions League: «Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Θα κάνουμε την προσπάθεια μας. Σίγουρα χρειάζονται υπερβάσεις. Θα παίξουν διάφοροι παράγοντες τον ρόλο τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι κι από εκεί και πέρα μεγάλο ρόλο παίζει η κλήρωση. Μικρές λεπτομέρειές μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Για την προετοιμασία: «22 Ιουνίου ξεκινά η προετοιμασία, ένα μήνα πριν περίπου από το πρώτο επίσημο. Θα ξεκινήσουμε στην Κύπρο, μετά θα πάμε στην Πολωνία για φιλικά και μετά στόχος είναι να έχουμε ένα δυνατό φιλικό».

Για τον προγραμματισμό: «Σίγουρα είναι βασικός στόχος να διατηρήσουμε στο ρόστερ ποδοσφαιριστές που θέλουμε. Με κάποιους έχουν ήδη γίνει συζητήσεις και επαφές. Θα ληφθούν τελικές αποφάσεις. Τώρα θα εντατικοποιηθεί αυτή διαδικασία. Στόχος είναι να προσθέσουμε ποδοσφαιριστές για να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο της ομάδας. Δεν είναι εύκολο να ανέβει πολύ περισσότερο αλλά θα προσπαθήσουμε».

Για τον Μαέ: «Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο και εδώ και κάποιες μέρες υπάρχουν επαφές για επέκταση. Είναι χαρούμενος στην Ομόνοια. Δεν έχει στο μυαλό του να φύγει. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά είμαστε σε συζητήσεις».

Για τον Φαμπιάνο: «Είναι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που επί εποχής Παπασταύρου μπορεί να αποφασίσει μόνος του για το μέλλον του. Θα γίνει σίγουρα συζήτηση μαζί του και θα ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις. Είναι σημαντικό το πως νιώθει ο ίδιος και ο κάθε ποδοσφαιριστής. Έχει κίνητρο και αυτό είναι σημαντικό».

Για τον Σεμέδο: «Είναι λογικό κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Έχει προσοχή πάνω του. Όπως είπε και ο κ. Ταραπουλούζης έχει τη δική μας την πρόταση. Πρόσφερε πάρα πολλά και εκτός και εντός γηπέδου ήταν επαγγελματίας. Ότι κι αν αποφασίσει εμείς θα είμαστε μαζί του. Θέλουμε να γνωρίζουμε πριν τον Μουντιάλ για να ξέρουμε αν θα τον προχωρήσουμε σε αναπλήρωση, ο προγραμματισμός τρέχει».

Για τον Τάνκοβιτς: «Είμαστε σε επαφές μόλις υπάρξει κάτι τελικό θα ενημερώσουμε».

Για τον Μασούρα: «Για όσους ποδοσφαιριστές δεν γίνεται κάποια αναφορά. Τώρα θα γίνουν οι αξιολογήσεις και θα ληφθούν αποφάσεις».

Για τη φιέστα: «Την Κυριακή θα γίνει η απονομή. Είναι δύσκολο να γίνει και η φιέστα την ίδια μέρα με φωτισμό και ήχο. Μπορεί να σκεφτούμε και μια άλλη λύση. Ένα σενάριο σοβαρό είναι να γίνει σε διαφορετική ημέρα που δεν θα υπάρχει αγώνας. Για την ώρα αυτό που κρατάμε είναι η απονομή τον ερχόμενο αγώνα με την ΑΕΚ».

Για το ότι πρώτος στόχος είναι η κυπριακή αγορά: «Έχεις καλή εικόνα από το πρωτάθλημα. Δεν είναι καλή ώρα γι’ αυτό το θέμα. Πρώτα κοιτάζεις στην Κύπρο και ακολούθως υπάρχουν και οι αγορές στο εξωτερικό μέσω του συστήματος σκάουτινγκ. Και τον Γενάρη που είχαμε δύσκολο μήνα με τραυματισμούς, η ομάδα κατάφερε να αναπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτούς που έλειπαν».