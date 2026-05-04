Σλοτ: Αιχμές για τη διαιτησία μετά την ήττα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ, σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά με τον Άρνε Σλοτ να στρέφεται κατά της διαιτησίας και του VAR.

Οι «κόκκινοι» βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με δύο γκολ, όμως αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και έφεραν το ματς στα ίσα. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ βρήκε το νικητήριο τέρμα λίγο πριν το φινάλε, παίρνοντας το τρίποντο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, στάθηκε στις αποφάσεις της διαιτησίας και κυρίως στη χρήση του VAR, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

«Αν γνωρίζεις λίγο το άθλημα και βλέπεις πως η μπάλα έχει μία συγκεκριμένη καμπύλη και μετά αλλάζει, τότε πρέπει να υπήρξε επαφή. Αν είναι ελαφρια, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση στο ποδόσφαιρο για το αν αυτό είναι αρκετό για να ακυρωθεί ένα γκολ.

Αλλά ο κανόνας είναι ότι αν υπήρξε επαφή, τότε θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί. Δεν νομίζω ότι αποτελεί έκπληξη για κανέναν αυτή τη σεζόν ότι αν υπάρξει παρέμβαση του VAR ή αν υπάρχει φάση που είναι 50-50, τότε η απόφαση είναι εναντίον μας»,

ενώ πρόσθεσε:

«Ξέρω τι μπορούμε να βελτιώσουμε και ήδη εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό. Από άποψη τακτικής, μπορείς να αλλάξεις ορισμένα πράγματα, αλλά για μένα είναι σαφές πού πρέπει να βελτιωθούμε και θα το κάνουμε».

