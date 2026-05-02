Καλεσμένος σε πάρτι που θέλει να… χαλάσει

Με προορισμό το ΓΣΠ ταξιδεύει στις 19:00 ο Άρης, όπου θα αναμετρηθεί με την Ομόνοια για την 6η αγωνιστική των play off.

Στο κατάμεστο γήπεδο της πρωτεύουσας, η ομάδα της Λεμεσού θα ψάξει το βαθμολογικό όφελος για το δικό της γόητρο και το δικό της εγωισμό. Οι πράσινοι του Λουκά είναι στο -7 από την 4η θέση που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη και έτσι είναι αντιληπτό πως το έργο τους είναι δύσκολο για τη μεγάλη ανατροπή. Ο Άρης ωστόσο θέλει να πάει για το απόλυτο κι όπου τον βγάλει.

Η ατμόσφαιρα στο ΓΣΠ θα είναι… εναντίον των ποδοσφαιριστών των Λεμεσιανών, όμως ως επαγγελματίες θα προσεγγίσουν το παιχνίδι με σοβαρότητα και πειθαρχία. Εξάλλου, ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που έκοψε βαθμούς από το «τριφύλλι» στην τελευταία φάση του πρωταθλήματος. Κατάφερε στη Λεμεσό να επιστρέψει από το 2-0 και να σκοράρει δύο γκολ για το 2-2.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, εκτός θα είναι μόνο ο Καλούλου. Επιστρέφουν στη διάθεση του Κύπριου τεχνικού οι Γκάουσταντ και Λελέ.