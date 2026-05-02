Δεν είναι… αγγαρεία και το ξέρει

Η Ανόρθωση υποδέχεται την ήδη υποβιβασμένη Ένωση (19:00) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play out.

Η «Κυρία» πέρασε από χίλια μύρια κύματα στην τρέχουσα περίοδο, καθώς μέχρι πρόσφατα πάλευε για τη σωτηρία της. Η έλευση του Μάουρο Καμορανέζι, έφερε αέρα… αισιοδοξίας στο «Αντώνης Καράς» και οι ποδοσφαιριστές μετ τη σειρά τους κατάφεραν να φέρουν την αποστολή τους εις πέρας.

Πλέον, η πρωτιά στο β’ γκρουπ είναι ο μοναδικός στόχος στις τρεις εναπομείναντες αναμετρήσεις, παράλληλα δεν με την αξιολόγηση του ρόστερ. Ο Καμορανέζι δίνει την ευκαιρία σε «παγκίτες» στα τελευταία παιχνίδια, ώστε να καταστρώσει τα πλάνα του ενόψει της νέας σεζόν.

Το εμπάργκο μεταγραφών είναι ένα δεδομένο που θα ληφθεί υπόψη, κι έτσι ο 49χρονος θα εντοπίσει τις πιο αξιόπιστες λύσεις από το έμψυχο δυναμικό για να πορευτεί τη νέα περίοδο.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, Αρτυματάς και Λόπες δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμού.