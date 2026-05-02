ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Ολίσε κοιμόταν στο αμάξι για να προλάβει την προπόνηση»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Ολίσε κοιμόταν στο αμάξι για να προλάβει την προπόνηση»

Μια ιδιαίτερη ιστορία από τα πρώτα βήματα του Μάικλ Ολίσε αποκάλυψε ο πρώην προπονητής του στη Ρέντινγκ, Μαρκ Μπόουεν.

Ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, παρότι πέρασε από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Σίτι, χρειάστηκε να «χτίσει» την καριέρα του από χαμηλότερο επίπεδο πριν φτάσει στην κορυφή.

Σύμφωνα με τον Μπόουεν, ο Ολίσε έκανε κάτι ασυνήθιστο για να είναι συνεπής στις προπονήσεις: ξεκινούσε πολύ νωρίς το πρωί, ακόμη και από τις 5:30, ώστε να αποφύγει την κίνηση. Ωστόσο, επειδή έφτανε υπερβολικά νωρίς στο προπονητικό κέντρο, τον έπαιρνε ο ύπνος μέσα στο αυτοκίνητο.

«Μπορεί να φαινόταν ότι άργησε, αλλά στην πραγματικότητα είχε φτάσει πριν από όλους και απλώς κοιμόταν στο αμάξι».

Οι συμπαίκτες του συχνά αναρωτιόνταν για την απουσία του στην ώρα έναρξης της προπόνησης, μέχρι που αποκαλυπτόταν ότι βρισκόταν ήδη εκεί απλώς χρειαζόταν κάποιον να τον ξυπνήσει.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη