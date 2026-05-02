Ligue 1-32η αγωνιστική: Μάχες σε όλα τα μέτωπα, τρεις «στροφές» πριν από το φινάλε

Η δράση για την 33η αγωνιστική ξεκινά σήμερα, με τέσσερα παιχνίδια. Στις 16:00 θα έχουμε σέντρα στην εκτός έδρας δοκιμασία της Μαρσέιγ κόντρα στη Ναντ, ενώ δύο ώρες αργότερα (18:00), η πρωτοπόρος Παρί Σεν Ζερμέν θα προσπαθήσει να πάρει το τρίποντο από την εντός έδρας αναμέτρησή της με τη Λοριάν, για να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.Η 2η της βαθμολογίας, Λανς (στο -6 από την κορυφή), θα δοκιμαστεί στην έδρα της Νις, η οποία παλεύει για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Η δράση θα συνεχιστεί την Κυριακή, με την αρχή να γίνεται στις 16:00, όταν θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Λιλ με τη Χάβρη, ενώ το βράδυ (21:45), η Λιόν θα υποδεχθεί τη Ρεν, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Η 32η αγωνιστική:

Σάββατο 2/3

Ναντ-Μαρσέιγ 16:00

Παρί Σεν Ζερμέν-Λοριάν 18:00

Μετς-Μονακό 20:00

Νις-Λανς 22:05

Κυριακή 3/3

Λιλ-Χάβρη 16:00

Οσέρ-Ανζέ 18:15

Παρί-Μπρεστ

Στρασβούργο-Τουλούζ

Λιόν-Ρεν 21:45

Η επόμενη (33η) αγωνιστική:

Παρασκευή 8/5

Λανς-Ναντ 21:45

Κυριακή 10/5

Ανζέ-Στρασβούργο 22:00

Οσέρ-Νις

Χάβρη-Μαρσέιγ

Μετς-Λοριάν

Μονακό-Λιλ

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπρεστ

Ρεν-Παρί

Τουλούζ-Λιόν

sport-fm.gr