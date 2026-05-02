Έφτασε η μεγάλη μέρα για την Ομόνοια, ώρα να… τελειώνει στο κατάμεστο ΓΣΠ

Οι φίλοι της Ομόνοιας ετοιμάζονται εδώ και μέρες για την… παράσταση που θα δώσουν απόψε

Ξημέρωσε η μεγάλη μέρα για την οικογένεια της Ομόνοιας. Κόσμος και ποδοσφαιρικό τμήμα σαν μια γροθιά, θα βρεθούν στο ΓΣΠ για να κοντραριστούν με τον Άρη, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με στόχο να κλειδώσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το «τριφύλλι» με ενδεχόμενο τρίποντο θα στεφθεί και μαθηματικά η κάτοχος του τίτλου, ο οποίος θα είναι ο 22ος στην ιστορία του!

Οι φίλοι της Ομόνοιας ετοιμάζονται εδώ και μέρες για την… παράσταση που θα δώσουν απόψε, καθώς έχουν ήδη σημειώσει sold out σε… τρεισήμισι κερκίδες! Υπενθυμίζουμε πως παραχωρήθηκε και μέρος της νότιας, το οποίο θα είναι επίσης γεμάτο.

Στο καθαρά αγωνιστικό, Μπεργκ και ποδοσφαιριστές βλέπουν μόνο προς τη νίκη. Τα… όποια πανηγύρια μπορούν να περιμένουν, κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως ο Νορβηγός ζήτησε επαγγελματισμό και συγκέντρωση από τους παίκτες του. Όσον αφορά στο αρχικό σχήμα, η απουσία του Αντρέου, δίνει την ευκαιρία στον Άιτινγκ να πάρει εκ νέου φανέλα βασικού. Οι υπόλοιποι αναμένεται πως θα παραμείνουν στη… θέση τους.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ρόστερ είναι σε εγρήγορση και δηλώνουν έτοιμοι να συμβάλουν στην αποψινή μάχη. Η ψυχολογία και το ηθικό είναι ακμαιότατα, άρα όλα είναι με το μέρος του «τριφυλλιού».

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση που κλειδώσει μαθηματικά ο τίτλος, η διοίκηση δεν έχει διευθετήσει τίποτα οργανωμένο. Το μοναδικό δεδομένο είναι πως δεν θα είναι διαθέσιμο το «Ηλίας Πούλλος». Με το τελικό σφύριγμα, η Ομόνοια θα ενημερώσει μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την κορύφωση των πανηγυρισμών, μετά από συνεννόηση και με την Αστυνομία.

