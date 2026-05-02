ΑΕΚ: Αποφασίζει για τα διλήμματα ο Νίκολιτς - Ραντεβού με τον κόσμο για την ομάδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς παίρνει τις αποφάσεις του για την κορυφή και το αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.

Τις τελευταίες του… πινελιές στο πλάνο που έχει καταστρώσει για τη «μάχη» της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (3/5, 21:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League βάζει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, απ’ όπου αναμένεται να πάρουν και ώθηση από την πλευρά του κόσμου, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή.

«H μεγάλη μας στήριξη συνεχίζεται αμείωτα, ΑΔΙΑΚΟΠΑ και δυναμικά!

Το Σάββατο στις 16:30 γεμίζουμε το ΝΑΟ στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας. Θα ανοίξουν οι κάτω θύρες και θα παραμείνουμε για μία ωρα μέσα, εμψυχώνοντας τους παίχτες και τον προπονητή!

Η ORIGINAL 21 καλεί ΟΛΟΝ τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα!

ΑΕΚ ΓΕΡΑ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΞΑΝΑ !!!», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Ο Σέρβος τεχνικός πρόκειται να πάρει τις αποφάσεις του για τα διλήμματα που υπάρχουν για την ενδεκάδα. Το βασικό αφορά την κορυφή της επίθεσης, όπου αναζητείται ο παρτενέρ του Βάργκα. Ο Γιόβιτς είναι ο βασικός φορ της Ένωσης, έχει χτίσει τρομερή παράδοση, αλλά ο Ζίνι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ανγκολέζος δείχνει να έχει ελαφρύ προβάδισμα. Το άλλο ερωτηματικό έχει να κάνει με το αριστερό άκρο της άμυνας, όπου Πενράις και Πήλιος διεκδικούν θέση. Ο Σκωτσέζος προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ (με διαφορετικό ρόλο στις δύο περιπτώσεις), έχοντας «κολλήσει» πολύ καλά με τον Περέιρα.

