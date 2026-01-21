ΦΩΤΟ: Τα ξεσπάσματα σε «Αλφαμέγα» και Αμμόχωστος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συναρπαστική ήταν η εξέλιξη για την έκδοση των τελευταίων δυο εισιτηρίων για τα προημιτελικά του κυπέλλου, με τις ΑΕΛ και Διγενή Μόρφου να τα εξασφαλίσουν.

Η ΑΕΛ σκοράροντας στο φινάλε του αγώνα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, κέρδισε 1-0 τον Άρη, ενώ η ομάδα της Μόρφου πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, αφού η κανονική διάρκεια έληξε στο 2-2.

Όπως ήταν φυσικό ακολούθησαν ξεσπάσματα πανηγυρισμών.









