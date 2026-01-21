Οι ομάδες που προκρίθηκαν στο Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών
Με τους αγώνες της δεύτερης φάσης συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ.
Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι και οι οκτώ αγώνες κρίθηκαν στην κανονική τους διάρκεια.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
1.ΠΟ Ορμήδειας - ΑΕΚ Κουκλιών FC 3-0
2.Ομόνοια Ψευδά - Ξυλοφάγου FC 4-0
3.Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Κούρης Ερήμης 2-1
4.Akamas Mandria - ΘΟΪ Λακατάμιας 0-1
5.Άτλας Αγλαντζιάς - Ερμής Αραδίππου 0-2
6.Κέδρος - Οθέλλος Αθηαίνου 3-0
7.ΑΕΚ Κελλιών - ΑΟ Αυγόρου 1-0
8.FC Λειβάδια - ΑΕΠ Πολεμιδιών 1-2
Με βάση την προκλήρωση, το πρόγραμμα της Προημιτελικής Φάσης έχει ως ακολούθως:
ΑΕΚ Κελλιών - Κέδρος
ΠΟ Ορμήδειας - Ανόρθωση Μουτταγιάκας
Ερμής Αραδίππου - Ομόνοια Ψευδά
ΘΟΪ Λακατάμιας - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Σημειώνεται ότι οι αγώνες θα είναι μονοί και το πρόγραμμα διεξαγωγής τους θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.