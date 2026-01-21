Οι ομάδες που προκρίθηκαν στο Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τους αγώνες της δεύτερης φάσης συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ.

Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι και οι οκτώ αγώνες κρίθηκαν στην κανονική τους διάρκεια.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

1.ΠΟ Ορμήδειας - ΑΕΚ Κουκλιών FC 3-0

2.Ομόνοια Ψευδά - Ξυλοφάγου FC 4-0

3.Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Κούρης Ερήμης 2-1

4.Akamas Mandria - ΘΟΪ Λακατάμιας 0-1

5.Άτλας Αγλαντζιάς - Ερμής Αραδίππου 0-2

6.Κέδρος - Οθέλλος Αθηαίνου 3-0

7.ΑΕΚ Κελλιών - ΑΟ Αυγόρου 1-0

8.FC Λειβάδια - ΑΕΠ Πολεμιδιών 1-2

Με βάση την προκλήρωση, το πρόγραμμα της Προημιτελικής Φάσης έχει ως ακολούθως:

ΑΕΚ Κελλιών - Κέδρος

ΠΟ Ορμήδειας - Ανόρθωση Μουτταγιάκας

Ερμής Αραδίππου - Ομόνοια Ψευδά

ΘΟΪ Λακατάμιας - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Σημειώνεται ότι οι αγώνες θα είναι μονοί και το πρόγραμμα διεξαγωγής τους θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

