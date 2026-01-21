Κύπελλο Coca - Cola: Το 7+1 και το βλέμμα στην κλήρωση

Με εφτά ομάδες από την Α΄ Κατηγορία και μία από τη Β΄ Κατηγορία, συμπληρώθηκε η οκτάδα του κυπέλλου Coca - Cola. Το γεγονός ότι υπήρχαν στη φάση των «16», τρία ντέρμπι, αυτόματα κάποιες ομάδες που λογίζονται «μεγάλες», αποχαιρέτησαν πρόωρα τον θεσμό.

Πλέον, αυτές που πήραν το εισιτήριο, έχουν στραμμένο το βλέμμα στην κλήρωση της Παρασκευής (11:00) που θα γίνει στο ΓΣΠ.

Και πιθανότατα να προκύψουν ντέρμπι αφού είναι χωρίς περιορισμούς ενώ να σημειωθεί πως και σε αυτό τον γύρο, θα είναι νοκ άουτ οι αγώνες.

Τα αποτελέσματα της β΄ φάσης είναι:

ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0

Πάφος FC - Ακρίτας 2-1

Εθνικός Άχνας - Ένωση 1-2

Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ. 2-2 (3-4 στην παράταση)

Απόλλων - Ανόρθωση 2-0

Ομόνοια - ΑΕΚ 2-1

Ν. Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου 2-2 (3-4 στα πέναλτι)

Άρης - ΑΕΛ 0-1