ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση του Κυπέλλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση του Κυπέλλου

Στο προσκήνιο η δεύτερη φάση του Κυπέλλου Coca - Cola με τρεις αναμετρήσεις.

Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, η δεύτερη φάση του Κυπέλλου Coca-Cola με τη διεξαγωγή τριών αγώνων.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΠΟΕΛ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας και Εθνικός Άχνας – ΕΝ Παραλιμνίου, που δίνουν συνέχεια στη διοργάνωση.

Βάσει του προγραμματισμού της ΚΟΠ, η δεύτερη φάση του θεσμού θα φτάσει στο τέλος της την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όταν θα διεξαχθούν και οι τελευταίοι δύο αγώνες.

Σημειώνεται ότι, όπως και στις προηγούμενες φάσεις, οι αγώνες είναι μονοί και κρίνουν την πρόκριση σε ένα παιχνίδι.

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανεώθηκε ο δανεισμός του Στέφανου Χαραλάμπους από τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Φλέτσερ ζήτησε την «ευλογία» του Φέργκιουσον πριν αναλάβει υπηρεσιακός στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Αναγεννημένος» ο Μπράουν με τον Λοσάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Νάπολι «κοιτάζει» τον Ντόβμπικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρεζ: «Όταν κέρδιζα τον Φερστάπεν στη Red Bull υπήρχε πρόβλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

«Έσβησε» στο τάι μπρέικ το όνειρο της πρόκρισης

Τένις

|

Category image

«Ξεκαθάρισμα μετά τη συνάντηση με Τιμούρ – Υπογράφει ο Κάλστρομ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πάφος FC: Να επανέλθει και να πάρει την πρόκριση απέναντι στον συμπολίτη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Έρχεται ακόμη μία προσθήκη - Υπάρχει πρόταση για Γουήλερ»

ΑΕΛ

|

Category image

Επίσημο: Μένει στη Σάντος έως το τέλος της σεζόν ο Νειμάρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τόσο κόστισε η παρουσία του Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να κάνει το καθήκον του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Κύπελλο Κύπρου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Εθνική Κύπρου Χάντμπολ δίνει την Τετάρτη (07/01) τον πρώτο της αγώνα κόντρα στην Εσθονία

Χαντμπολ

|

Category image

Διαβαστε ακομη