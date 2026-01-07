Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση του Κυπέλλου

Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, η δεύτερη φάση του Κυπέλλου Coca-Cola με τη διεξαγωγή τριών αγώνων.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΠΟΕΛ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας και Εθνικός Άχνας – ΕΝ Παραλιμνίου, που δίνουν συνέχεια στη διοργάνωση.

Βάσει του προγραμματισμού της ΚΟΠ, η δεύτερη φάση του θεσμού θα φτάσει στο τέλος της την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όταν θα διεξαχθούν και οι τελευταίοι δύο αγώνες.

Σημειώνεται ότι, όπως και στις προηγούμενες φάσεις, οι αγώνες είναι μονοί και κρίνουν την πρόκριση σε ένα παιχνίδι.