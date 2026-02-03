Μπρούνο Ντουάρτε ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το «9»

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, άνοιξε… παράθυρο σε παίκτες αξίας. Μέσω του γραφείου που εκπροσωπεί τον νεαρό Αργεντίνο. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 αυτοί 11 εμείς» στο OPEN, οι «πράσινοι» έχουν για εκλεκτό αναφορικά με την ενίσχυση της επίθεσής τους, τον Μπρούνο Ντουάρτε.

Ο λόγος για τον 29χρονο Βραζιλιάνο που αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα εδώ και 1,5 χρόνο. Μετρώντας την τρέχουσα σεζόν 30 ματς, 12 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρόκειται για κλασικό γκολτζή, με ικανότητα να αγωνιστεί και πίσω απ’ τον επιθετικό αν χρειαστεί. Οι «πράσινοι» τον ξεχώρισαν κυρίως για την ευχέρειά του στο σκοράρισμα.

Παράλληλα, θέλουν να πορευτούν με τον Ανδρέα Τετέι στην Ευρώπη, πλαισιώνοντάς τον με έναν ακόμη εξαιρετικό επιθετικό στις εγχώριες διοργανώσεις. Με ξεκάθαρη ικανότητα στο σκοράρισμα, όπως πιστοποιούν και τα νούμερά του. Ταυτόχρονα θα αναβαθμίσουν με αυτό τον τρόπο την ποιότητα ενόψει και της επόμενης σεζόν στην κομβική θέση του σέντερ φορ.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή από τον Ερυθρό Αστέρα, (έχει συμβόλαιο ως το 2027). Ο Βραζιλιάνος μαζί με τον Τετέι και τον Ντέσερς όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του, μπορούν να συνθέσουν μια αξιόλογη τριάδα φορ.

