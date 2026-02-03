ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπρούνο Ντουάρτε ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το «9»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπρούνο Ντουάρτε ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το «9»

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός του Ερυθρού Αστέρα, ο παίκτης που θέλει ο Παναθηναϊκός για την επίθεση όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 αυτοί 11 εμείς» του OPEN.

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, άνοιξε… παράθυρο σε παίκτες αξίας. Μέσω του γραφείου που εκπροσωπεί τον νεαρό Αργεντίνο. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 αυτοί 11 εμείς» στο OPEN, οι «πράσινοι» έχουν για εκλεκτό αναφορικά με την ενίσχυση της επίθεσής τους, τον Μπρούνο Ντουάρτε.

Ο λόγος για τον 29χρονο Βραζιλιάνο που αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα εδώ και 1,5 χρόνο. Μετρώντας την τρέχουσα σεζόν 30 ματς, 12 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρόκειται για κλασικό γκολτζή, με ικανότητα να αγωνιστεί και πίσω απ’ τον επιθετικό αν χρειαστεί. Οι «πράσινοι» τον ξεχώρισαν κυρίως για την ευχέρειά του στο σκοράρισμα.

Παράλληλα, θέλουν να πορευτούν με τον Ανδρέα Τετέι στην Ευρώπη, πλαισιώνοντάς τον με έναν ακόμη εξαιρετικό επιθετικό στις εγχώριες διοργανώσεις. Με ξεκάθαρη ικανότητα στο σκοράρισμα, όπως πιστοποιούν και τα νούμερά του. Ταυτόχρονα θα αναβαθμίσουν με αυτό τον τρόπο την ποιότητα ενόψει και της επόμενης σεζόν στην κομβική θέση του σέντερ φορ.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή από τον Ερυθρό Αστέρα, (έχει συμβόλαιο ως το 2027). Ο Βραζιλιάνος μαζί με τον Τετέι και τον Ντέσερς όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του, μπορούν να συνθέσουν μια αξιόλογη τριάδα φορ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη