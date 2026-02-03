Κρίσταλ Πάλας: Μεγάλο deal με Γιόργκεν Στραντ-Λάρσεν

Παρά το γεγονός ότι ο Ζαν-Φιλίπ Ματετά δεν πήγε τελικά στη Μίλαν, οι «Αετοί» αποφάσισαν να προχωρήσουν κανονικά στο πλάνο τους για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Η διοίκηση της Πάλας έκρινε πως ο Στραντ-Λάρσεν προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα άμεσα.

Στο «Σέλχαρστ Παρκ» θεωρούν πως μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επίθεση και να συνεργαστεί ιδανικά με τους δημιουργικούς παίκτες της ομάδας.

sdna.gr