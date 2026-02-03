Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης: Τεστ χαρακτήρα για τους «πράσινους» που αναζητούν restart

Διαβολοβδομάδα… απαντήσεων για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15, Novasports Prime) στο κατάμεστο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» διανύουν ένα πάρα πολύ δύσκολο διάστημα, καθώς πριν δύο μέρες υπέστησαν ήττα-σοκ από τον Άρη Betsson στο Αλεξάνδρειο, η οποία ήρθε να προστεθεί στα άσχημα αποτελέσματα και γενικότερα στην προβληματική εικόνα του 2026. Το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ακολούθησε αναδεικνύει την εσωστρέφεια στην οποία έχει περιέλθει ο Παναθηναϊκός.

Όσον αφορά στην Ευρωλίγκα, το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 15-10 και προέρχεται από νίκη 79-78 επί της Βιλερμπάν στη Λιόν, σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησε από την αρχή, όμως οι κακές αποφάσεις των τελευταίων λεπτών έβαλαν τους Γάλλους ξανά το παιχνίδι. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, είναι φανερό πως η διπλή αγωνιστική που ξεκινά έχει τεράστια σημασία για τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά και ψυχολογικά.

Ο πρώτος αντίπαλος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο «επτάστερος» είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι έχουν ρεκόρ 16-9 στη EuroLeague και προέρχονται από ήττα στο Παρίσι, πριν από αυτή όμως μετρούσαν έξι σερί νίκες στη διοργάνωση, μπαίνοντας γερά στη μάχη της τετράδας μετά από ένα άνευρο ξεκίνημα. Με όπλο την εξαιρετική της άμυνα που συχνά υψώνει τείχος στον αντίπαλο, η «βασίλισσα» είναι μία ομάδα με τρομερό ταλέντο και φυσικά πολύ δυνατή αντίπαλος.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει ακόμη στον τραυματία Κέντρικ Ναν, και φυσικά στον Ματίας Λεσόρ. Από την άλλη, η Ρεάλ θα παραταχθεί με τις σημαντικές απουσίες των Τεό Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία).

Στον αγώνα του πρώτου γύρου, ο Παναθηναϊκός έφυγε με σπουδαίο διπλό απο τη Μαδρίτη (87-77), έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τι Τζέι Σορτς, Κένεθ Φαρίντ, Κώστα Σλούκα και Τζέντι Όσμαν.

