ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διεύρυνε το νικηφόρο της σερί και πάτησε κορυφή η Ρόμα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διεύρυνε το νικηφόρο της σερί και πάτησε κορυφή η Ρόμα

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στην έδρα της Φιορεντίνα, η Ρόμα έκανε την ανατροπή και επιβλήθηκε με 2-1, πανηγυρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη Serie A!

Ανέτρεψε τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και πάτησε κορυφή η Ρόμα!

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ομάδα του Γκασπερίνι βρήκε δύο γκολ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 2-1!

Έτσι, οι «τζαλορόσι», με τον Τσιμίκα να αγωνίζεται βασικός πριν αντικατασταθεί στο 68', πήραν το τρίτο συνεχόμενο τρίποντό τους και ανέβηκαν στην κορυφή της Serie A με 5 νίκες στις 6 πρώτες αγωνιστικές, περιμένοντας τα παιχνίδια των Μίλαν και Νάπολι, οι οποίες βρίσκονται 3 βαθμούς πίσω της και παίζουν αργότερα κόντρα σε Γιουβέντους και Νάπολι αντίστοιχα.

Η Φιορεντίνα μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε στο 14’, όταν μετά από λάθος στον χώρο του κέντρου και μπαλιά του Καβίλια, ο Κεν έκανε την ατομική προσπάθεια και σκόραρε με υπέροχο μακρινό σουτ!

Ωστόσο, η Ρόμα αντέδρασε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας στο 22’ με ένα υπέροχο πλασέ του Σουλέ, ενώ στο 30’ και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του , ο Κριστάντε έκανε το 2-1 με κεφαλιά! Στο δεύτερο ημίχρονο η Φιορεντίνα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η Ρόμα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, αντέχοντας στην πίεση και παίρνοντας το σημαντικό τρίποντο.

Μια απόλυτα κυρίαρχη Μπολόνια, διέλυσε με το εμφατικό 4-0 την Πίζα, με τον Λυκογιάννη να μην αγωνίζεται, αφού παρέμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Ο Καμπάνι άνοιξε το σκορ για τους θριαμβευτές στο 20’, ενώ στο 36’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, με τον Τουρέ να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 38’ ο Μόρο έκανε το 2-0 και στο 40’ ο Ορσολίνι βρήκε και εκείνος δίχτυα, ενώ ο Όντγκααρντ διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 58’.

Νωρίτερα, Ουντινέζε και Κάλιαριέμειναν στο ισόπαλο 1-1, με την Ουντινέζε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να φτιάνει πολλές ευκαιρίες για γκολ, χωρίς όμως τελικά να καταφέρει να πάρει το τρίποντο. Η Κάλιαρι ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα, στο 25’ με τον Μπορέλι, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 58’ με τον Καμπασέλε.

Η 6η αγωνιστική:

Παρασκευή (03/10)

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

(71' Πιναμόντι)

Σάββατο (04/10)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

(38' Σοτίλ)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

(24', 40' Κανσελιέρι, 90' + 13' πεν. Κατάλντι - 16' Σιμεόνε, 73' Άνταμς, 90'+3' Κοκό)

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

(6' Μαρτίνες, 38' Μπόνι, 55' Ντιμάρκο, 57' Μπαρέλα - 87' Μπονατσόλι)

Αταλάντα-Κόμο 1-1

(6' Σάμαρτζιτς - 19' Περόνε)

Κυριακή (05/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1

(58' Καμπασέλε - 25' Μπορέλι)

Μπολόνια-Πίζα 4-0

(24' Καμπάνι, 38' Μόρο, 40' Ορσολίνι, 53' Όντγκααρντ)

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2

(14' Κεν - 22' Σουλέ, 30' Κριστάντε)

Νάπολι-Τζένοα 19:00

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι εκλεκτοί του Ράτζκοφ για το ΓΣΠ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με επιστροφή Φαμπιάνο η ενδεκάδα του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το ΑΕΚ - Πάφος FC (Oι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Νιούκαστλ «βύθισε» κι άλλο τη Νότιγχαμ, ασίστ για βαθμό ο Τζίμας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σήκωσε την κούπα στην παράταση η Cowin ΑΕΛ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διεύρυνε το νικηφόρο της σερί και πάτησε κορυφή η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Νέα Σαλαμίνα και με τριάρα στην κορυφή παρέα με την ΠΑΕΕΚ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έτσι ξεκινάει o Καρσέδο το ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Oι «εκλεκτοί» Ιδιάκεθ για τη μάχη στην «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Νικηφόρο ξεκίνημα για Apollon Ladies και Ομόνοια Λευκωσίας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Απόλλωνας: Όταν το ταβάνι... παίζεται σε κάθε αγωνιστική

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νικητής ο Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια η McLaren - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

AUTO MOTO

|

Category image

Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το τρόπαιο στη Βαρκελώνη

Τένις

|

Category image

«Είναι δηλαδή ΟΚ αυτό, να με πετάει εκτός;»: Στα... μαχαίρια οι οδηγοί της McLaren στο GP της Σιγκαπούρης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αμορίμ: «Στηρίζω τον προπονητή σημαίνει ότι πεθαίνω για αυτόν στο γήπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη