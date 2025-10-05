Διεύρυνε το νικηφόρο της σερί και πάτησε κορυφή η Ρόμα

Ανέτρεψε τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και πάτησε κορυφή η Ρόμα!

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ομάδα του Γκασπερίνι βρήκε δύο γκολ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 2-1!

Έτσι, οι «τζαλορόσι», με τον Τσιμίκα να αγωνίζεται βασικός πριν αντικατασταθεί στο 68', πήραν το τρίτο συνεχόμενο τρίποντό τους και ανέβηκαν στην κορυφή της Serie A με 5 νίκες στις 6 πρώτες αγωνιστικές, περιμένοντας τα παιχνίδια των Μίλαν και Νάπολι, οι οποίες βρίσκονται 3 βαθμούς πίσω της και παίζουν αργότερα κόντρα σε Γιουβέντους και Νάπολι αντίστοιχα.

Η Φιορεντίνα μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε στο 14’, όταν μετά από λάθος στον χώρο του κέντρου και μπαλιά του Καβίλια, ο Κεν έκανε την ατομική προσπάθεια και σκόραρε με υπέροχο μακρινό σουτ!

Ωστόσο, η Ρόμα αντέδρασε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας στο 22’ με ένα υπέροχο πλασέ του Σουλέ, ενώ στο 30’ και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του , ο Κριστάντε έκανε το 2-1 με κεφαλιά! Στο δεύτερο ημίχρονο η Φιορεντίνα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η Ρόμα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, αντέχοντας στην πίεση και παίρνοντας το σημαντικό τρίποντο.

Μια απόλυτα κυρίαρχη Μπολόνια, διέλυσε με το εμφατικό 4-0 την Πίζα, με τον Λυκογιάννη να μην αγωνίζεται, αφού παρέμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Ο Καμπάνι άνοιξε το σκορ για τους θριαμβευτές στο 20’, ενώ στο 36’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, με τον Τουρέ να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 38’ ο Μόρο έκανε το 2-0 και στο 40’ ο Ορσολίνι βρήκε και εκείνος δίχτυα, ενώ ο Όντγκααρντ διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 58’.

Νωρίτερα, Ουντινέζε και Κάλιαριέμειναν στο ισόπαλο 1-1, με την Ουντινέζε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να φτιάνει πολλές ευκαιρίες για γκολ, χωρίς όμως τελικά να καταφέρει να πάρει το τρίποντο. Η Κάλιαρι ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα, στο 25’ με τον Μπορέλι, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 58’ με τον Καμπασέλε.

Η 6η αγωνιστική:

Παρασκευή (03/10)

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

(71' Πιναμόντι)

Σάββατο (04/10)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

(38' Σοτίλ)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

(24', 40' Κανσελιέρι, 90' + 13' πεν. Κατάλντι - 16' Σιμεόνε, 73' Άνταμς, 90'+3' Κοκό)

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

(6' Μαρτίνες, 38' Μπόνι, 55' Ντιμάρκο, 57' Μπαρέλα - 87' Μπονατσόλι)

Αταλάντα-Κόμο 1-1

(6' Σάμαρτζιτς - 19' Περόνε)

Κυριακή (05/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1

(58' Καμπασέλε - 25' Μπορέλι)

Μπολόνια-Πίζα 4-0

(24' Καμπάνι, 38' Μόρο, 40' Ορσολίνι, 53' Όντγκααρντ)

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2

(14' Κεν - 22' Σουλέ, 30' Κριστάντε)

Νάπολι-Τζένοα 19:00

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45