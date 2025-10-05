ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λομοτέι τον... εκτόξευσε!

Δημοσιευτηκε:

Σημαντική νίκη για τους κυανόλευκους.

Βαθμολογικό άλμα για τον Εθνικό στο ντεμπούτο του Ίγκορ Ανγκελόφσκι στον πάγκο των κυανολεύκων, με την ομάδα της Άχνας να επικρατεί με 1-0 της Freedom24 Krassava Ε.Ν.Υ. στο Δασάκι και να προωθείται στην 5η θέση (σ.σ εκρεμμούν παιχνίδια). 

Οι γηπεδούχοι μπορεί να μην ικανοποίησαν με την απόδοσή τους, αλλά πήραν το ζητούμενο με το οποίο κράτησαν το αήττητο στην έδρα τους. Χρυσός σκόρερ για τον Εθνικό ο Λομοτέι στο 77' με κεφαλιά.

Η Ένωση Νέων Ύψωνα ήταν αρκετά καλύτερη από τον Εθνικό για περίπου 75 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος έχασε σημαντικές ευκαιρίες με αποκορύφωμα το δοκάρι στην κεφαλιά του Τσεμπάκ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. 

Στο 85' οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ντε Λούκας, ενώ ο Εθνικός έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Αντερέγκεν, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να διευρύνει το προβάδισμά του, Ο επιθετικός των κυανολεύκων έχασε πέναλτι, με τον Ζάντρο να αποκρούει εντυπωσιακά.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Ψάλτης, Λομοτέι, Αγγελόπουλος, Οφόρι,  Τσέχας (55′ Πεχλιβάνης), Κονφέ, Κανέ (70′ Mάγια), Μασάντο (70′ Ροντριγκίνιο), Παπαγεωργίου 90+3' Δημητρίου), Αντερέγκεν.

FREEDOM23 KRASAVA E.N.Y: Ζάντρο, Τσεπάκ, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Κυριάκου, Πάνκοφ, Ντο Κουτό, Ντε Ιριόντο, Μπα, Γεμπλί, Τρούγιτς (74′ Λίπσκι).

ΣΚΟΡΕΡ: 77' Λομοτέι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Οφόρι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Πέτρου Πέτρος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Στυλιανού Μάριος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Γερασίμου Παναγιώτης

 

 

