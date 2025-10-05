Έχει κάθε λόγο να χαμογελά ο Κίκης

Ο Εθνικός Άχνας πέτυχε την 3η του νίκη στο Δασάκι, μετά την επικράτησή του με 1-0 επί της Ε.Ν. Ύψωνα.

Είχαν προηγηθεί οι επιτυχίες επί Ομόνοιας και Ανόρθωσης ενώ μέσα στο «σπίτι» του έφερε και ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον Ακρίτα.

Η συγκομιδή των έντεκα βαθμών, σαφώς και φέρνει χαμόγελα, με τον Κίκη Φιλίππου να είναι σαφώς απόλυτα ικανοποιημένος. Αν μάλιστα ο Εθνικός κρατούσε και το 0-2 επί της ΑΕΛ εκτός έδρας, τότε θα ήταν ακόμη πιο χαρούμενος. Έχει λοιπόν κάθε λόγο να χαμογελά για την πορεία της ομάδας του, που μπήκε νικηφόρα στη μετά Μαρτίνς εποχή...