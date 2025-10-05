ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Νιούκαστλ «βύθισε» κι άλλο τη Νότιγχαμ, ασίστ για βαθμό ο Τζίμας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Νιούκαστλ «βύθισε» κι άλλο τη Νότιγχαμ, ασίστ για βαθμό ο Τζίμας

Kατήφορος χωρίς σταματημό για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η... κατηφόρα της Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίστηκε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», με την ομάδα του Αγγελου Ποστέκογλου να γνωρίζει νέα ήττα με 2-0 από τη Νιούκαστλ και να μένει οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League.

 Οι «ανθρακωρύχοι» ήταν ανώτεροι στο β΄ ημίχρονο και έφτασαν στη νίκη, χάρη σε έναν «κεραυνό» του Μπρούνο Γκιμαράες και ένα πέναλτι του Βολτεμάντε.

Ο Στέφανος Τζίμας έδωσε την πρώτη του ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα και στέρησε από την ουραγό Γουλβς την πρώτη νίκη της στη φετινή σεζόν. Ο νεαρός Ελληνας επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 70΄ και, από δική του σέντρα στο 86΄, ο Φαν Εκε με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για την Μπράιτον.

Ενα γκολ του Γκρίλις στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στην Εβερτον τη νίκη με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας. Οι κυπελλούχοι Αγγλίας είχαν προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δέχθηκαν δύο τέρματα στο τελευταίο τέταρτο και γνώρισαν την πρώτη ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις από τον περασμένο Απρίλιο και μετά από ένα σερί 19 αγώνων.

Στο Μπέρμιγχαμ, τέλος, η Αστον Βίλα επικράτησε 2-1 της Μπέρνλι, πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική νίκη της (δύο στο πρωτάθλημα και δύο στο Europa League) και αρχίζει να ανεβαίνει, μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη χρονιά.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η συνοπτική βαθμολογία στην Premier League:

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2

(34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0

(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1

(14΄ Καϊσέδο, 90+6΄ Εστεβάο - 63΄ Χάκπο)

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 2-1

(25΄, 63΄ Μάλεν - 78΄ Ουγκοτσούκβου)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(76΄πεν. Εντιαγέ, 90+3΄ Γκρίλις - 37΄ Μουνιός)

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

(58΄ Γκιμαράες, 84΄πεν. Βολτεμάντε)

Γουλβς-Μπράιτον 1-1

(21΄αυτ. Φερμπρούγκεν - 86΄ Φαν Εκε)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 18:30

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Άρσεναλ 16

Λίβερπουλ 15

Τότεναμ 14

Μπόρνμουθ 14

Κρίσταλ Πάλας 12

Τσέλσι 11

Έβερτον 11

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10 -6αγ.

Μάντσεστερ Γ. 10

Νιούκαστλ 9

Μπράιτον 9

Άστον Βίλα 9

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7 -6αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 2

</PRE>

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι εκλεκτοί του Ράτζκοφ για το ΓΣΠ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με επιστροφή Φαμπιάνο η ενδεκάδα του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το ΑΕΚ - Πάφος FC (Oι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Νιούκαστλ «βύθισε» κι άλλο τη Νότιγχαμ, ασίστ για βαθμό ο Τζίμας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σήκωσε την κούπα στην παράταση η Cowin ΑΕΛ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διεύρυνε το νικηφόρο της σερί και πάτησε κορυφή η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Νέα Σαλαμίνα και με τριάρα στην κορυφή παρέα με την ΠΑΕΕΚ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έτσι ξεκινάει o Καρσέδο το ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Oι «εκλεκτοί» Ιδιάκεθ για τη μάχη στην «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Νικηφόρο ξεκίνημα για Apollon Ladies και Ομόνοια Λευκωσίας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Απόλλωνας: Όταν το ταβάνι... παίζεται σε κάθε αγωνιστική

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νικητής ο Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια η McLaren - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

AUTO MOTO

|

Category image

Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το τρόπαιο στη Βαρκελώνη

Τένις

|

Category image

«Είναι δηλαδή ΟΚ αυτό, να με πετάει εκτός;»: Στα... μαχαίρια οι οδηγοί της McLaren στο GP της Σιγκαπούρης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αμορίμ: «Στηρίζω τον προπονητή σημαίνει ότι πεθαίνω για αυτόν στο γήπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη