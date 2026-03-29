ΦΩΤΟ: Με χαμόγελα και καλή διάθεση ολοκλήρωσε η Εθνική ενόψει Μολδαβίας - Εκτός ο Μαλεκκίδης

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία η Εθνική. Το κλίμα είναι πολύ καλό κάτι που φαίνεται και από τις τοποθετήσεις ενώ οι διεθνείς φαίνονται ευδιάθετοι.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Νεόφυτος Μιχαήλ, Αντρέας Παρασκευάς, Παναγιώτης Κυριάκου, Αντρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Ευαγόρας Αντωνίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Νικόλας Παναγιώτου, Άντερσον Κορρέια, Κώστας Πηλέας, Ιωάννης Κούσουλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλή, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ευάγγελος Ανδρέου, Λοΐζος Λοΐζου και Ιωάννης Πίττας.

Εκτός αποστολής για προσωπικούς / οικογενειακούς λόγους ο Γιώργος Μαλεκκίδης.











