ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρέμβαση Κρις: «Να σταματήσουν οι ανακοινώσεις των διακανονισμών - Δεν είναι σωστό να χουμίζεσε...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παρέμβαση Κρις: «Να σταματήσουν οι ανακοινώσεις των διακανονισμών - Δεν είναι σωστό να χουμίζεσε...»

Ανάρτηση από τον Κρις Τριανταφυλλίδη

Ο γνωστός νομικός και πρώην παράγοντας του ΑΠΟΕΛ με παρέμβαση του στο «Χ» αναφέρεται στις ανακοινώσεις των γαλαζοκιτρίνων τις τελευταίες ημέρες οι οποίες έκαναν λόγο για διακανονισμό των οφειλών σε παλαίους παίκτες. 

Αναλυτικά όσα γράφει:

Το Διοικητικο Συμβουλιο της Εταιρειας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ ανακοινωνει συνεχως τις διευθετησεις που καταληξε με ποδοσφαιριστες για πληρωμή σε αυτους των οφειλομενων τους ποσων υπο μορφη απληρωτων μισθων. Εχω την αποψη οτι αυτο καλυτερα να σταματησει ( εκτος αν γινεται για να ενθαρυνθει ο επενδυτής να επενδύσει κατι που δεν το πιστευω. Ο επενδυτής,οταν ολοκληρωσει τις μελετες του θα παρει τις αποφασεις του ανεξαρτητα του αν οφειλονται καθυστερημενοι μισθοι η οχι). Δεν ειναι σωστο να κομπαζεις- κατα τη Κυπριακη χουμιζεσε- διοτι απλα εκτελεις τη νομικη σου υποχρεωση ( να πληρώνεις τους μισθους). Επιπροσθετα με αυτο το τροπο αφηνουν περισσοτερο εκτεθειμένο απο οτι ηδη ειναι εκεινον που ειχε την υποχρεωση να πληρώνει τους μισθους πλην ομως δεν το εκανε. Η πληρωμή των μισθών, καθυστερημένων και μη, ειναι νομική υποχρεωση. Επιτελεσθε την υποχρεωση σας χωρις φανφαρες και κομπαζμους.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αταμάν: «Ήμασταν εκτός ρυθμού, να κλείσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρέμβαση Κρις: «Να σταματήσουν οι ανακοινώσεις των διακανονισμών - Δεν είναι σωστό να χουμίζεσε...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με φόρα από τη Euroleague, ο Ολυμπιακός παρέσυρε την ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ο Κουλιεράκης πιο κοντά στη Λίβερπουλ, στο παιχνίδι και η Γιουβέντους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνοντας τον νέο «θησαυρό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να είμαστε σοβαροί φιλικά – Να δουλέψουμε και για το Nations League»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλα τα «χτυπήματα» του φοβερού και τρομερού Μαέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φέλερ: «Σίγουρα η Γερμανία δεν είναι ανάμεσα στα φαβορί»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Γίνεται να δούμε ξανά τον Ράσφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύο παίκτες της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν!

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό ανάμεσα σε Αντετοκούνμπο και Σέλτικς»

NBA

|

Category image

Ντουμπόφ: «Δεν είναι απλά ένας τελικός, είναι η μέρα να αποδείξουμε πως είμαστε μεγάλη ομάδα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για την ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Λεσόρ στο Ηράκλειο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέμα ημερών τα πρώτα φιρμάνια

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι δηλώσεις των παικτών ενόψει τελικού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη