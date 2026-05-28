Παρέμβαση Κρις: «Να σταματήσουν οι ανακοινώσεις των διακανονισμών - Δεν είναι σωστό να χουμίζεσε...»

Ο γνωστός νομικός και πρώην παράγοντας του ΑΠΟΕΛ με παρέμβαση του στο «Χ» αναφέρεται στις ανακοινώσεις των γαλαζοκιτρίνων τις τελευταίες ημέρες οι οποίες έκαναν λόγο για διακανονισμό των οφειλών σε παλαίους παίκτες.

Αναλυτικά όσα γράφει:

Το Διοικητικο Συμβουλιο της Εταιρειας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ ανακοινωνει συνεχως τις διευθετησεις που καταληξε με ποδοσφαιριστες για πληρωμή σε αυτους των οφειλομενων τους ποσων υπο μορφη απληρωτων μισθων. Εχω την αποψη οτι αυτο καλυτερα να σταματησει ( εκτος αν γινεται για να ενθαρυνθει ο επενδυτής να επενδύσει κατι που δεν το πιστευω. Ο επενδυτής,οταν ολοκληρωσει τις μελετες του θα παρει τις αποφασεις του ανεξαρτητα του αν οφειλονται καθυστερημενοι μισθοι η οχι). Δεν ειναι σωστο να κομπαζεις- κατα τη Κυπριακη χουμιζεσε- διοτι απλα εκτελεις τη νομικη σου υποχρεωση ( να πληρώνεις τους μισθους). Επιπροσθετα με αυτο το τροπο αφηνουν περισσοτερο εκτεθειμένο απο οτι ηδη ειναι εκεινον που ειχε την υποχρεωση να πληρώνει τους μισθους πλην ομως δεν το εκανε. Η πληρωμή των μισθών, καθυστερημένων και μη, ειναι νομική υποχρεωση. Επιτελεσθε την υποχρεωση σας χωρις φανφαρες και κομπαζμους.