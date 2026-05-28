Ψάχνοντας τον νέο «θησαυρό»

Ο Παναγιώτης Αντρέου αποτελεί την ίσως πιο ευχάριστη έκπληξη στο οικοδόμημα της Ομόνοιας. Ο Κύπριος μέσος ακολούθησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των πρασίνων, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και ο Χένινγκ Μπεργκ τον επιβράβευσε.

Αποτέλεσε βασικό και… αναντικατάστατο μέλος της ενδεκάδας και βοήθησε στην κατάκτηση του τίτλου, στοιχεία που τον ανέδειξαν (στις βραβεύσεις του ΠΑΣΠ) ως τον κορυφαίο νέο της σεζόν. Ο 20χρονος κατέγραψε 26 συμμετοχές (1862 λεπτά) καθώς άρπαξε την ευκαιρία που το δόθηκε από τα… μαλλιά. Από τέταρτη επιλογή βρέθηκε στην… ελίτ των επιλογών του Μπεργκ κι έτσι αποτέλεσε «εσωτερική» μεταγραφή.

Ποιος θα είναι ο επόμενος «θησαυρός» του Νορβηγού τεχνικού; Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε εκ νέου ο Μπεργκ για την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού», είναι πως μπορεί να εντοπίσει, να δουλέψει και να αναδείξει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Άρα η καλοκαιρινή προετοιμασία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Στο «Ηλίας Πούλλος» μαζί με την πρώτη ομάδα κατά τη διάρκεια της λήξασας περιόδου, ήταν οι: Παντελής Μιχαήλ (τερματοφύλακας), Χρήστος Κωνσταντινίδης (αμυντικός), Γαβριήλ Ψηλογένης (μεσοαμυντικός), Χρύσης Ευαγγέλου (ακραίος επιθετικός) και Κωνσταντίνος Παναγή (ακραίος επιθετικός).

Από τους πιο πάνω, οι δύο (Κωνσταντινίδης-Παναγή) κατέγραψαν κάποια λεπτά συμμετοχής (4’ και 33’ αντίστοιχα). Όλοι όμως αναμένεται πως θα ακολουθήσουν ξανά την προετοιμασία της Ομόνοιας σε Κυπερούντα και Πολωνία, με στόχο να δουλέψουν ακόμη πιο σκληρά υπό τις οδηγίες του Μπεργκ. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι, ποιος από τους πιο πάνω θα πάρει την ευκαιρία, αν περάσει φυσικά από τα… τεστ του Νορβηγού τεχνικού.

Ο κόουτς των πρωταθλητών απέδειξε πως δεν διστάζει να δώσει χρόνο και χώρο στους νεαρούς να εξελιχθούν μέσα από τα παιχνίδια, καθώς η επιδίωξη της Ομόνοιας να αναδείξει και να στηριχτεί στο «νέο αίμα», αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους.