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«Ο Κουλιεράκης πιο κοντά στη Λίβερπουλ, στο παιχνίδι και η Γιουβέντους»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Κουλιεράκης πιο κοντά στη Λίβερπουλ, στο παιχνίδι και η Γιουβέντους»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα της Λίβερπουλ, με τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ να κάνει πιο εύκολα τα πράγματα για τους «κόκκινους». Στο παιχνίδι και η Γιουβέντους.

Από τα ξημερώματα της Τρίτης (26/05), η Βόλφσμπουργκ είναι γνωστό πως θα συνεχίσει στην Bundesliga 2, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάντερμπορν και να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

Κάτι που ίσως έχει επιπτώσεις και στο μέλλον του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, μιας και ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να γίνει πιο... εύκολα προσβάσιμος για τις ομάδες που έδειξαν το ενδιαφέρον τους κατά την διάρκεια της σεζόν.

Μια εξ αυτών ήταν και η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δεν κατάφερε να αγοράσει τον Μαρκ Γκεχί από την Κρίσταλ Πάλας, ενώ ο Τζιοβάνι Λεόνι υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με τους «κόκκινους». Μπορεί, ο σύλλογος από το Μέρσεϊσαϊντ να υπέγραψε τον Τζέρεμι Ζακέ, όμως αναζητεί ακόμα έναν ποδοσφαιριστή για το κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με το «Anfield Watch» η Λίβερπουλ θα χρειαστεί να διαχειριστεί προσεκτικά το μεταγραφικό της μπάτζετ, καθώς δεν υπάρχει απεριόριστο ποσό διαθέσιμο για ενίσχυση. Γι’ αυτόν τον λόγο, μετά τα σημαντικά χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτηση του Ζακέ, οι «Reds» αναμένεται να κινηθούν πιο προσεκτικά οικονομικά για τον επόμενο στόπερ που θα αποκτήσουν.

Κάπου εκεί, η περίπτωση του Κουλιεράκη γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική για τον σύλλογο από την Αγγλία. Παράλληλα, η ιστοσελίδα τονίζει πως υπάρχουν ακόμη βήματα μέχρι να προχωρήσει οριστικά η υπόθεση, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά το ενδεχόμενο μεταγραφής του στους 20 φορές πρωταθλητές Αγγλίας, καθώς ο υποβιβασμός των «λύκων» ανοίγει ξεκάθαρα τον δρόμο για πιθανή αποχώρησή του με ένα λογικό ποσό.

Στο παιχνίδι και η Γιουβέντους

Η Λίβερπουλ δεν είναι η μοναδική ομάδα που παρακολουθεί την περίπτωση του διεθνούς στόπερ. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα και της Γιουβέντους για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Μίρκο Ντι Νατάλε, με τη «Μεγάλη Κυρία» να εξετάζει περιπτώσεις νεαρών στόπερ με προοπτική εξέλιξης.

Στη Γιουβέντους εκτιμούν ότι η περίπτωσή του μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία αγοράς σε σχετικά προσιτό κόστος, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ.

athletiko.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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