Ατζέντης Μαέ: «Ενδιαφέρον από Αλ Αχλί, περιμένουμε κάτι επίσημο»

Το Btolat.com αναπαράγει δηλώσεις του ατζέντη του Ράιαν Μαέ, ο οποίος αναφέρει πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον επιθετικό της Ομόνοιας από την Αλ Αχλί.

«Ο μάνατζερ του Μαέ, μίλησε στο Championships σημειώνοντας πως υπάρχει επαφή με την Αλ Αχλί η οποία ενδιαφέρεται για τον Βελγομαροκινό επιθετικό. Το ενδιαφέρον είναι εκεί αλλά περιμένουμε κάτι επίσημο», γράφουν χαρακτηριστικά.

Πάντως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά μιας και ο Μαέ διατηρεί συμβόλαιο με την Ομόνοια μέχρι το 2027 ενώ ήδη οι πράσινοι έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον πρώτο σκόρερ των πρωταθλητών, δεδομένα θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη.