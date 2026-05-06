ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελικός Champions League από... χρυσάφι - Οι τιμές «φωτιά» για τους οπαδούς της Άρσεναλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τελικός Champions League από... χρυσάφι - Οι τιμές «φωτιά» για τους οπαδούς της Άρσεναλ

O τελικός του Champions League φέρνει την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη μετά από 20 χρόνια, αλλά το ταξίδι για τους φιλάθλους μετατρέπεται σε οικονομικό σοκ.

Η συμμετοχή της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League προκάλεσε αύξηση του κόστους, η οποία μοιάζει με πλήγμα για τους οπαδούς των «κανονιέρηδων». Είκοσι χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση, η ομάδα του Λονδίνου επιστρέφει διεκδικώντας αυτό που θα ήταν ο πρώτος της τίτλος Champions League, μετά τη νίκη της με 1-0 στο «Εμιρειτς» επί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Για να φτάσουν στη Βουδαπέστη, οι φίλοι της Άρσεναλ θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το φθηνότερο πακέτο πτήσης μετ' επιστροφής με την γνωστή αεροπορική εταιρεία, έχει αυξηθεί στις 1.195 λίρες (περίπου 1.384 ευρώ), ενώ η φθηνότερη απευθείας επιλογή για το Σαββατοκύριακο από Παρασκευή έως Κυριακή κοστίζει 918 λίρες (πάνω από 1.000 ευρώ). Εν τω μεταξύ, πάνω από το 96% των επιλογών διαμονής σε πλατφόρμα έχουν ήδη εξαντληθεί. Για έναν ενήλικα, η φθηνότερη εναπομένουσα διαμονή είναι 268 λίρες (πάνω από 300 ευρώ), ενώ θα πρέπει να μοιραστεί ένα δωμάτιο με τρία άλλα άτομα.

Το συνολικό κόστος για έναν οπαδό, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων, της διαμονής και του φαγητού, θα μπορούσε εύκολα να φτάσει τις 1.500 λίρες! Ενα τεράστιο ποσό αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν περιλαμβάνει καν εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου 30 Μαΐου. Παρότι η κατηγορία «Fans First» και οι θέσεις για ΑμεΑ ξεκινούν από τα 70 ευρώ (60,41 λίρες), οι τιμές αυξάνονται σημαντικά στις υπόλοιπες ζώνες. Η Κατηγορία 3 κοστίζει 180 ευρώ (155,34 λίρες) ή 140 ευρώ (120,83 λίρες) για περιορισμένη ορατότητα, ενώ η Κατηγορία 2 φτάνει τα 650 ευρώ (560,86 λίρες), με μειωμένη τιμή 520 ευρώ (448,68 λίρες) για θέσεις με περιορισμένη θέα.

Στην κορυφή, η Κατηγορία 1 αγγίζει ιστορικά υψηλά επίπεδα, στα 950 ευρώ (819,68 λίρες), σχεδόν όσο ένα ετήσιο εισιτήριο διαρκείας στην Άρσεναλ, ή 760 ευρώ (655,82 λίρες) για θέσεις με περιορισμένη ορατότητα!

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη