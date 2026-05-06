Τελικός Champions League από... χρυσάφι - Οι τιμές «φωτιά» για τους οπαδούς της Άρσεναλ

Η συμμετοχή της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League προκάλεσε αύξηση του κόστους, η οποία μοιάζει με πλήγμα για τους οπαδούς των «κανονιέρηδων». Είκοσι χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση, η ομάδα του Λονδίνου επιστρέφει διεκδικώντας αυτό που θα ήταν ο πρώτος της τίτλος Champions League, μετά τη νίκη της με 1-0 στο «Εμιρειτς» επί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Για να φτάσουν στη Βουδαπέστη, οι φίλοι της Άρσεναλ θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το φθηνότερο πακέτο πτήσης μετ' επιστροφής με την γνωστή αεροπορική εταιρεία, έχει αυξηθεί στις 1.195 λίρες (περίπου 1.384 ευρώ), ενώ η φθηνότερη απευθείας επιλογή για το Σαββατοκύριακο από Παρασκευή έως Κυριακή κοστίζει 918 λίρες (πάνω από 1.000 ευρώ). Εν τω μεταξύ, πάνω από το 96% των επιλογών διαμονής σε πλατφόρμα έχουν ήδη εξαντληθεί. Για έναν ενήλικα, η φθηνότερη εναπομένουσα διαμονή είναι 268 λίρες (πάνω από 300 ευρώ), ενώ θα πρέπει να μοιραστεί ένα δωμάτιο με τρία άλλα άτομα.

Το συνολικό κόστος για έναν οπαδό, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων, της διαμονής και του φαγητού, θα μπορούσε εύκολα να φτάσει τις 1.500 λίρες! Ενα τεράστιο ποσό αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν περιλαμβάνει καν εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου 30 Μαΐου. Παρότι η κατηγορία «Fans First» και οι θέσεις για ΑμεΑ ξεκινούν από τα 70 ευρώ (60,41 λίρες), οι τιμές αυξάνονται σημαντικά στις υπόλοιπες ζώνες. Η Κατηγορία 3 κοστίζει 180 ευρώ (155,34 λίρες) ή 140 ευρώ (120,83 λίρες) για περιορισμένη ορατότητα, ενώ η Κατηγορία 2 φτάνει τα 650 ευρώ (560,86 λίρες), με μειωμένη τιμή 520 ευρώ (448,68 λίρες) για θέσεις με περιορισμένη θέα.

Στην κορυφή, η Κατηγορία 1 αγγίζει ιστορικά υψηλά επίπεδα, στα 950 ευρώ (819,68 λίρες), σχεδόν όσο ένα ετήσιο εισιτήριο διαρκείας στην Άρσεναλ, ή 760 ευρώ (655,82 λίρες) για θέσεις με περιορισμένη ορατότητα!

We have received an allocation of 16,824 General Admission tickets for this fixture, which will be located in the North Side of the stadium.



