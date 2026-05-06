Μεσημέρι Πέμπτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Ρώμη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει αύριο (7/5) τον πρώτο του αγώνα στο φετινό Masters της Ρώμης.

Ο 27χρονος τενίστας (Νο.75) θα βρει μπροστά του τον πάντα επικίνδυνο Τόμας Μάχατς (Νο.41) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 15.30-16.00. Θα προηγηθούν οι αναμετρήσεις Ρούζιτς-Αντρέεβα, Μπουρουτσάγκα-Μπελούτσι, με τις οποίες θα ξεκινήσει το πρόγραμμα στην BNP Paribas Arena.

Τσιτσιπάς και Μάχατς έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour και το head to head είναι 1-1, με τον 25χρονο Τσέχο να έχει κερδίσει με 3-1 σετ την πιο πρόσφατη μάχη τους στον πρώτο γύρο του φετινού Australian Open. Ο Στέφανος, από την πλευρά του, είχε επικρατήσει στα τρία σετ το 2023 στη Βιέννη.

