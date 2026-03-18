«Κατακλύζουν» τη Βαρκελώνη οι φίλοι της Νιούκαστλ ενόψει Champions League

Παρά το γεγονός ότι οι «καρακάξες» έχουν εξασφαλίσει μόλις 3.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση, εκτιμάται πως περισσότεροι από 10.000 οπαδοί τους έχουν ταξιδέψει στην καταλανική πόλη.

Η μαζική παρουσία των Άγγλων φιλάθλων έχει θέσει σε επιφυλακή τις τοπικές Αρχές, καθώς χιλιάδες εξ αυτών αναμένεται να βρεθούν γύρω από το γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Η Μπαρτσελόνα έχει χαρακτηρίσει το παιχνίδι υψηλού κινδύνου και έχει ήδη προχωρήσει σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν μπλοκαριστεί οι μεταβιβάσεις εισιτηρίων, ενώ οι κάτοχοι έπρεπε να έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους έως και 48 ώρες πριν τη σέντρα.

Παράλληλα, οι «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισαν πως δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο, καλώντας όσους φιλοξενούμενους δεν διαθέτουν εισιτήριο να αποφύγουν την προσέγγιση στο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί στο 1-1, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

10,000 Newcastle fans are expected to travel to Barcelona, but only 2,934 tickets have been allocated to them.



Barcelona has been prepared for this scenario, asking Newcastle fans without tickets not to travel.



The club also suspended advance ticket sales to avoid a repeat of…

