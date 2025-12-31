Ο Ηλιόπουλος δίνει 21.000 ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού» - Έξτρα 2.000 ευρώ για κάθε γκολ στο φιλικό στα Σπάτα

Με μια αξιέπαινη κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου αποχαιρετάει η ΑΕΚ το 2025!

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό της προσπάθειας που κάνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», δίνοντας το συμβολικό ποσό των 21.000 ευρώ.

Παράλληλα, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» θα δοθούν έξτρα 2.000 ευρώ για κάθε γκολ που θα σημειωθεί στο προπονητικό φιλικό της Τετάρτης στα Σπάτα.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε αυτή τη σπουδαία κίνηση με βίντεο στα social media, στο οποίο ποδοσφαιριστές της ομάδας ανακοινώνουν αυτή την πρωτοβουλία του Μάριου Ηλιόπουλου ενώ αναφέρονται και στη γιορτή που θα γίνει για το ΑΕΚ Kids Club σήμερα.

Δείτε το βίντεο με όσα είπαν οι Δημήτρης Καλοσκάμης, Θωμάς Στρακόσια, Σταύρος Πήλιος και Λάζαρος Ρότα.

Athletiko